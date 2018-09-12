29-летний американский актер Дэвид Генри, известный по комедийному сериалу Как я встретил вашу маму, был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса с заряженным пистолетом в кармане. Оружие зазвенело, когда Генри проходил сквозь металлодетектор.

29-летний американский актер Дэвид Генри, известный по комедийному сериалу "Как я встретил вашу маму", был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса с заряженным пистолетом в кармане. Оружие зазвенело, когда Генри проходил сквозь металлодетектор, сообщает Fox News.Актера задержала служба безопасности аэропорта, после чего его доставили в полицейский участок. Через несколько часов Генри освободили. Он написал у себя в "Твиттере", что крайне смущен сложившейся ситуацией. Американец поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм.Генри отметил, что у него были все документы на оружие."Я взял оружие с собой в аэропорт непреднамеренно. Мне стыдно за неудобства, которые я доставил людям", — отметил актер.pic.twitter.com/tnRCyVjgQa— David Henrie (@DavidHenrie) September 10, 2018Звезда ТВ не объяснил, по какой причине он носит с собой заряженное оружие.