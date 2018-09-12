Дарья Друзьяк попала в больницу. Звезда телепроекта Дом-2 опубликовала видео, сделанное в карете скорой помощи, и фото из клиники.

Дарья Друзьяк попала в больницу. Звезда телепроекта "Дом-2" опубликовала видео, сделанное в карете скорой помощи, и фото из клиники.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк выложила несколько материалов, согласно которым стало известно о ее госпитализации после крайне эмоциональной записи ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". 29-летняя звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" так живо реагировала на все происходящее в студии, что в какой-то момент потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь.Прибывшие на место медики обследовали девушку, а затем доставили ее в больницу. Дарья выложила видео, на котором она запечатлена трясущейся в карете скорой помощи, а позже – фотографию из клиники. На снимке Друзьяк продемонстрировала капельницу, поставленную ей специалистами. Однако что конкретно капают длинноволосой модели, неизвестно.В комментариях развернулась жаркая полемика относительно буйного поведения Дарьи в рамках шоу. Одна подписчики поддержали ее, другие – набросились с оскорблениями. Третьи и вовсе заявили, что все происходящее на передаче Андрея Малахова – постановка, вследствие чего призвали не верить "этому балагану"."Живая что-ли? Я думала не довезли слава богу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Девочка" , остановись, жаль тебя искренне", "больная на всю голову, таких поискать еще надо😂😂зачем подписывать все записи так ,все, твое выступление закончилось уже навсегда, ржу не могу🙈🙊😂😂😂😂опозорилась и молодец", "Ради гнусного пиара так позориться жесть!!!!!", "ну мерзкая истеричка, плодиться таким точно нельзя", – так звучала лишь часть приличных комментариев пользователей Сети.Все началось с того, что модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила, что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Она вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое на Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге, на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать самому ведущему и подоспевшим охранникам.