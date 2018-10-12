Компания «Ростелеком – Розничные системы» в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте частных объявлений «Авито».

Компания Ростелеком – Розничные системы в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте частных объявлений Авито.Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО Ростелеком – Розничные системы: Мы рады сотрудничеству с DPD – одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок. Теперь товар, купленный на Авито, можно получить в наших салонах связи по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать в качестве предпочтительного способа доставки центр продаж и обслуживания "Ростелекома".Заказы из Авито уже доставляются в 404 салона связи Ростелекома, до которых удобно и просто добраться: они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.* * *ООО Ростелеком – Розничные системы (РРС) – (дочернее предприятие ПАО Ростелеком) высокоэффективная высокотехнологичная розничная сеть, в которую входит 870 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.Центры продаж и обслуживания Ростелекома — это универсальные салоны связи, где можно получить качественные цифровые услуги и больше 100 сервисов для дома и семьи. Ведется обслуживание как физических, так и юридических лиц.