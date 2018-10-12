За семь десятилетий медицинская служба УМВД России Владимирской области прошла путь от небольшой медицинской части до развитого ведомственного лечебно-профилактического учреждения.

За семь десятилетий медицинская служба УМВД России Владимирской области прошла путь от небольшой медицинской части до развитого ведомственного лечебно-профилактического учреждения.В сентябре 1944г. для обслуживания сотрудников УКГБ и УВД области была организована «санитарная часть УНКВД по Владимирской области». Возглавил её Василий Астахов. Под его руководством работали врачи и медицинские сёстры Шилова В.С., Шилова М.С., Павлова Е.И., Скрылова С.В., Ладыгин Н.Н., Майорова Г.Г., Гущина Л.В., многие из которых были участниками Великой Отечественной войны.В конце 60-х было построено новое трехэтажное здание на ул. Сакко и Ванцетти. Здесь располагались поликлинические службы и впервые был развёрнут стационар на 25 коек. Первым начальником терапевтического отделения стала Клюева Л.И, которая пользовалась почетом и уважением среди пациентов, отмечающих высокие профессиональные и человеческие качества.В 1978г. впервые была организована самостоятельная окружная военно-врачебная комиссия (ОВВК), первым начальником которой стал Зайцев А.М. , прослуживший на этой должности без малого 20 лет.В 2006г. прошла реорганизация медицинской службы, образовались два юридически самостоятельных подразделения, а медицинский отдел УВД и поликлиника УВД объединились в единую организацию «Федеральное казённое учреждение здравоохранения «МСЧ МВД России по Владимирской области».С 2015г. по настоящее время начальником ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» является полковник внутренней службы Олег Замуленко.В настоящее время МСЧ МВД по Владимирской области включает в себя: поликлинику, военно-врачебную комиссию, госпиталь, Центр психологической диагностики, Центр Реабилитации, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Ведомственная медицинская служба, как и прежде, выполняя свою гуманную миссию, стоит на охране здоровья действующих сотрудников органов внутренних дел, их близких, оказывает медицинскую помощь пенсионерам МВД их семьям.