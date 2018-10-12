За семь десятилетий медицинская служба УМВД России Владимирской области прошла путь от небольшой медицинской части до развитого ведомственного лечебно-профилактического учреждения.
За семь десятилетий медицинская служба УМВД России Владимирской области прошла путь от небольшой медицинской части до развитого ведомственного лечебно-профилактического учреждения.
В сентябре 1944г. для обслуживания сотрудников УКГБ и УВД области была организована «санитарная часть УНКВД по Владимирской области». Возглавил её Василий Астахов. Под его руководством работали врачи и медицинские сёстры Шилова В.С., Шилова М.С., Павлова Е.И., Скрылова С.В., Ладыгин Н.Н., Майорова Г.Г., Гущина Л.В., многие из которых были участниками Великой Отечественной войны.
В конце 60-х было построено новое трехэтажное здание на ул. Сакко и Ванцетти. Здесь располагались поликлинические службы и впервые был развёрнут стационар на 25 коек. Первым начальником терапевтического отделения стала Клюева Л.И, которая пользовалась почетом и уважением среди пациентов, отмечающих высокие профессиональные и человеческие качества.
В 1978г. впервые была организована самостоятельная окружная военно-врачебная комиссия (ОВВК), первым начальником которой стал Зайцев А.М. , прослуживший на этой должности без малого 20 лет.
В 2006г. прошла реорганизация медицинской службы, образовались два юридически самостоятельных подразделения, а медицинский отдел УВД и поликлиника УВД объединились в единую организацию «Федеральное казённое учреждение здравоохранения «МСЧ МВД России по Владимирской области».
С 2015г. по настоящее время начальником ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» является полковник внутренней службы Олег Замуленко.
В настоящее время МСЧ МВД по Владимирской области включает в себя: поликлинику, военно-врачебную комиссию, госпиталь, Центр психологической диагностики, Центр Реабилитации, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Ведомственная медицинская служба, как и прежде, выполняя свою гуманную миссию, стоит на охране здоровья действующих сотрудников органов внутренних дел, их близких, оказывает медицинскую помощь пенсионерам МВД их семьям.