Трагедия произошла в штате Джорджия в США. Келси Квейл застрелили за рулем автомобиля.

Трагедия произошла в штате Джорджия вСША. Келси Квейл застрелили за рулем автомобиля.Квейлвыехала утром 8 октября на работу и потеряла управление автомобилем после того,как ей выстрелили в шею. Ее машина свернула на встречную полосу и врезалась ещев три автомобиля.Медикипоняли, что в девушку стреляли лишь после того, как доставили пострадавшихпосле аварии в больницу. По версии следствия, модель поругалась на дороге сдругим водителем и тот в нее выстрелил. Рассматривается и возможность того, чтоона случайно попала под стрельбу, передает телеканал Fox 5 Atlanta.В результате выстрела девушка получила необратимые повреждениямозга. Семья Квейл готовится отключить ее от аппарата жизнеобеспечения вбольнице.Неравнодушные к трагедии люди открыли сбор средств для семьи модели.Изначально для ее родных хотели собрать пять тысяч долларов, но пользователи Сетипожертвовали больше 15 тысяч. Деньги пойдут на оплату перелета родственниковКвейл из Калифорнии в Джорджию и организацию похорон девушки.Напомним, в конце сентября в Ираке неизвестные застрелили вавтомобиле 22-летнюю модель и блогера Тару Фарес. Девушка ранее выигралаконкурс красоты "Мисс Багдад".