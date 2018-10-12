Московский ЦСКА уверенно стартовал в баскетбольной Евролиге. Армейцы обыграли на своем паркете испанскую Барселону с разницей в двадцать очков.

Московский ЦСКА уверенно стартовал в баскетбольной Евролиге. Армейцы обыграли на своем паркете испанскую "Барселону" с разницей в двадцать очков.ЦСКА выиграл первую четверть 21:17, затем увеличил отрыв во второй 30:12. В третьем периоде "Барселона" сократила отставание 29:17. Но четвертый период снова остался за чемпионами России 26:17, которые и праздновали победу 95:75.Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, на счету которого 18 очков. Следующий матч ЦСКА проведет с израильским "Маккаби" из Тель-Авива 16 октября.