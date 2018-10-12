Бигавтотранс сокращает своих сотрудников. Уведомление о сокращении получат порядка 120 человек - это водители и кондукторы, которые обслуживали городские маршруты. Напомним, 9 октября сотрудники компании-перевозчика объявили забастовку из-за сокращения зарплат. Водители и кондукторы требовали выплаты премиальной части зарплаты, которую начальство урезало. В результате, на линию в этот день не вышли около 35-ти машин, и другим перевозчикам пришлось в срочном порядке выпускать на маршруты все резервы.

"Бигавтотранс" сокращает своих сотрудников. Уведомление о сокращении получат порядка 120 человек - это водители и кондукторы, которые обслуживали городские маршруты. Напомним, 9 октября сотрудники компании-перевозчика объявили забастовку из-за сокращения зарплат. Водители и кондукторы требовали выплаты премиальной части зарплаты, которую начальство урезало. В результате, на линию в этот день не вышли около 35-ти машин, и другим перевозчикам пришлось в срочном порядке выпускать на маршруты все резервы. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства трудовой инспекции и городских чиновников. Сотрудникам "Бигавтотранса" пообещали разобраться в их вопросе. И вот, сегодня, глава компании, Дмитрий Биганов, подтвердил, что сотрудников действительно сокращают, но при этом процедура будет законной, и людям выплатят премиальную часть, о которой они просили.