Ни работ, ни денег. Жители деревни Боголюбка, это Суздальский район, попали в неприятную ситуацию. К зиме люди решили утеплить свой дом и нашли по объявлению в газете фирму, которая оказывает такие услуги. Обо всем договорились, подписали договор и передали аванс в 400 тысяч рублей. Но прошло почти два месяца, а рабочие так и не приступили к утеплению дома. Люди потребовали вернуть деньги, но и этого сделать не получается. В ситуации разбирался Алексей Дудин.

Ни работ, ни денег. Жители деревни Боголюбка, это Суздальский район, попали в неприятную ситуацию. К зиме люди решили утеплить свой дом и нашли по объявлению в газете фирму, которая оказывает такие услуги. Обо всем договорились, подписали договор и передали аванс в 400 тысяч рублей. Но прошло почти два месяца, а рабочие так и не приступили к утеплению дома. Люди потребовали вернуть деньги, но и этого сделать не получается. В ситуации разбирался Алексей Дудин.(д. Боголюбка, Суздальский район)Чтобы не замерзать зимой. Именно для этих целей Семья Ушаковых решила утеплить дом. В газете нашли объявление. Позвонили, договорились. Заключили договор на 715 тысяч рублей. 400 заплатили авансом. Сделка состоялась 25 августа. После этого строители пропали, говорят заказчики работ. За месяц они построили только леса.Сергей Ушаков, заказчик: "Обещали материал привести на днях и начали кормить завтраками, начали переносить, до сих пор уже 2 месяца".Евгений Абраменков, именно он подписал договор со стороны исполнителя, приезжал на этот объект. Последний раз, как говорят Ушаковы, видели его в конце сентября. И задали вполне логичный вопрос."Деньги где наши? Отчитайся, пожалуйста. Месяц прошёл". - "Оплачен материал". - "Где он? За месяц любой завод поставит материал. Не на заводе. А почему не на заводе". - "Они сказали, что в понедельник отдадут материал". - "Почему только в понедельник? С 25-го августа. Уже сентябрь заканчивается. Почему? Объясни". - "В понедельник, они сказали в понедельник".С этого момента прошёл не один понедельник. Тут-то Ушаковы и заподозрили неладное. Начали искать информацию в интернете.Ирина Ушакова: "Нашла объявление, где молодой человек обращается ко всем, кого обманули эти люди …области".Стоит отметить, что строители всё-таки обшили Ушаковым часть веранды. Правда, эти работы они провели в рамках дополнительного соглашения между сторонами. За это семья доплатила 83 тысячи. И по словам заказчиков, и этот объект строители по объявлению не доделали."Над дверями и над окном не сделано, поэтому я им акт не подписала".У Евгения Абраменкова есть компаньон Савелий Христов. Правда, сам себя он называет диспетчером, поставляет клиентов, за что и берёт свой процент. К слову, по информации следкома, у мужчины имеется условная судимость. К тому же, он числится в базе данных судебных приставов как должник. Поэтому выезд из страны ему запрещен. По решению суда он должен физическому лицу 700 тысяч рублей, но приставы не смогли взыскать с должника эти деньги. Нет у него ничего, пояснили исполнители судебных решений.Сергей Грищенко, помощник руководителя УФССП России по Владимирской области: "Оно было окончено с актом о невозможности взыскания, так как не удалось установить имущество должника. Оно было окончено 5-го октября нынешнего года. Исполнительный лист был отдан заявителю и ему было разъяснено, что он повторно может обратиться в службу с заявлением. Следователь исполнитель возбудит повторное исполнительное производство".Нам удалось найти и телефон Савелия Христова. В разговоре он пояснил, что исполнитель работ Евгений Абраменков несколько дней назад попал в ДТП и сейчас находится в больнице. Сроки он, возможно, и затянул, но представитель подрядчика не видят в этом ничего противозаконного. По его словам, в договоре прописано, что они должны завершить работы по утеплению дома к декабрю, а на дворе только октябрь. Подготовительный этап к ремонту, создание тех самых строительных лесов, начат в срок. В чём претензии Ушаковых, он не понимает.Савелий Христов, представитель исполнителя: "Мне сегодня звонили из полиции, и даже в полиции не поняли суть заявления дамы. Потом звонил адвокат с их стороны и сказал, что они не правы, и почему-то трубку не берёт их вроде бы как адвокат".Чтобы не попадать в неприятные истории к выбору подрядчика надо подходить более ответственно. Не договариваться с первым попавшим, считает правозащитник Роман Ардыккуца, а тысячу раз проверить своего исполнителя. Тем более, если речь идёт о крупной сумме денег.Роман Ардыкуца, юрист: "Когда вы заключаете договор, вы должны думать, с кем вы заключаете договор, потому что если договор заключен с физ. лицом или юр. лицом и на балансе нет, то вы рискуете, вам не вернут тот долг, который образуется. Вы можете зайти на сайт службы судебных приставов, и на сайте вбив ФИО, вы можете увидеть, есть ли какие-либо долги за вашим подрядчиком".По факту, на сегодняшний день, ситуация такая. Аванс в 400 тысяч рублей семье Ушаковых пока не вернули, работы по утеплению дома спустя полтора месяца так и не начали, тем не менее, пока ещё сроки строители не нарушили. Если же ситуация не изменится и по истечению сроков, прописанных в договоре, то Ушаковым прямая дорога в суд. Хотя, даже если они и выиграют, не факт, что ситуация разрешится.