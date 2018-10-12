Когда помощь приходит с воздуха. На аэродроме в Суздальском районе в течение 3 недель проходят учения для спасателей Центрального федерального округа. Такие сборы проводят 2 раза в год. В них участвуют подразделения МЧС, Россоюзспаса, молодёжные отряды спасателей. Они отрабатывают парашютное и беспарашютное десантирование с вертолёта. Без парашютов спасатели десантируются по тросам, когда вертолёт замирает в воздухе на высоте до 30 метров.

Когда помощь приходит с воздуха. На аэродроме в Суздальском районе в течение 3 недель проходят учения для спасателей Центрального федерального округа. Такие сборы проводят 2 раза в год. В них участвуют подразделения МЧС, Россоюзспаса, молодёжные отряды спасателей. Они отрабатывают парашютное и беспарашютное десантирование с вертолёта. Без парашютов спасатели десантируются по тросам, когда вертолёт замирает в воздухе на высоте до 30 метров. С воздуха спасателей и спецтехнику доставляют в труднодоступные места, например, в горы, во время наводнений или лесных пожаров. По словам спасателей, десантироваться приходилось в некоторые районы владимирской области во время пожаров 2010 года и летом нынешнего.