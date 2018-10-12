В отношении грабителей возбуждено уголовное дело за кражу

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело за кражуСотрудникам полиции передали информацию о возможном хищении сена с земельного участка, арендуемого 47-летним жителем Вязниковского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина рассказал, что у него похитили восемь рулонов сена. Ущерб потерпевший оценил в 12 тысяч рублей.Правоохранители задержали двоих подозреваемых. 38-летний и 51-летний жители Вязников во всем сознались. Мужчины рассказали, что похищенное сено использовали в личном подсобном хозяйстве.В отношении грабителей возбуждено уголовное дело за кражу. Остатки сена вернули владельцу.