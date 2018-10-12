В партийном проекте Единой России Крепкая семья подвели итоги мониторинга региональных планов Десятилетия детства. Как оказалось, 48 субъектов Федерации по-прежнему не включались в реализацию программы. Об итогах мониторинга рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта Крепкая семья Ольга Окунева.

партийном проекте "Единой России" "Крепкая семья" подвели итогимониторинга региональных планов "Десятилетия детства". Как оказалось, 48субъектов Федерации по-прежнему не включались в реализацию программы.Об итогах мониторинга рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта "Крепкая семья" Ольга Окунева.Пословам Окуневой, региональные программы на настоящий момент принялитолько 22 субъекта Федерации, в 15 планы находятся в разработке. Приэтом в 48 регионах эту работу даже не начинали, посетовалапарламентарий.Координаторпартийного проекта "Крепкая семья" отметила, что лидерами повключенности в "Десятилетие детства" являются Приволжский, Сибирский иУральский федеральный округа. Более половины регионов в этих округахлибо приняли планы по "Десятилетию детства", либо разрабатывают их."Всего на данный момент регионы запланировали свыше 2,5 тысячи мероприятий в рамках "Десятилетия детства", – уточнила Окунева.Поее словам, наибольшее количество мероприятий, связанных с повышениемблагосостояния семей с детьми запланировано в Курской области (27),связанных с культурным и физическим развитием подрастающего поколения – вУдмуртии (60). Республика также лидирует по количеству мероприятий,связанных со всесторонним образованием детей – 30.Крометого, в регионах предусмотрены мероприятия по развитию современнойинфраструктуры детства. Больше всего их запланировано в Пензенскойобласти – 25. Мурманская область лидирует по мероприятиям, связанным создоровьем ребенка (21)Серьезные планы в рамках "Десятилетия детства" регионы запланировали относительнодетского отдыха и туризма. Больше всего их намечено в Курской области -18. А Саратовская стала лидером относительно мероприятий по обеспечениюравных возможностей для детей, которые нуждаются в особой заботегосударства (51). Также к планированию в рамках "Десятилетиядетства" активно подошли в Ханты-Мансийском автономном округе, отметила Окунева.Результатымониторинга партийцев будут предоставлены в Министерство труда России.Также единороссы направят в ведомство предложение предоставить регионамтиповые рекомендации по разработке планов "Десятилетия детства".Планосновных мероприятий на ближайшие два года в рамках "Десятилетиядетства" был утвержден правительством России в июле этого года. В неговошли 19 предложений, разработанных партийным проектом "ЕР" "Крепкаясемья" вместе с рабочей группой Минтруда. Глава кабмина Дмитрий Медведевподчеркнул, что собственные планы, основанные на федеральном, должныпоявиться у всех регионов.