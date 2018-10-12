В
партийном проекте Единой России Крепкая семья подвели итоги
мониторинга региональных планов Десятилетия детства. Как оказалось, 48
субъектов Федерации по-прежнему не включались в реализацию программы.
Об итогах мониторинга рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта Крепкая семья Ольга Окунева.
В
партийном проекте "Единой России" "Крепкая семья" подвели итоги
мониторинга региональных планов "Десятилетия детства". Как оказалось, 48
субъектов Федерации по-прежнему не включались в реализацию программы.
Об итогах мониторинга рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта "Крепкая семья" Ольга Окунева.
По
словам Окуневой, региональные программы на настоящий момент приняли
только 22 субъекта Федерации, в 15 планы находятся в разработке. При
этом в 48 регионах эту работу даже не начинали, посетовала
парламентарий.
Координатор
партийного проекта "Крепкая семья" отметила, что лидерами по
включенности в "Десятилетие детства" являются Приволжский, Сибирский и
Уральский федеральный округа. Более половины регионов в этих округах
либо приняли планы по "Десятилетию детства", либо разрабатывают их.
"Всего на данный момент регионы запланировали свыше 2,5 тысячи мероприятий в рамках "Десятилетия детства", – уточнила Окунева.
По
ее словам, наибольшее количество мероприятий, связанных с повышением
благосостояния семей с детьми запланировано в Курской области (27),
связанных с культурным и физическим развитием подрастающего поколения – в
Удмуртии (60). Республика также лидирует по количеству мероприятий,
связанных со всесторонним образованием детей – 30.
Кроме
того, в регионах предусмотрены мероприятия по развитию современной
инфраструктуры детства. Больше всего их запланировано в Пензенской
области – 25. Мурманская область лидирует по мероприятиям, связанным со
здоровьем ребенка (21)
Серьезные планы в рамках "Десятилетия детства" регионы запланировали относительно
детского отдыха и туризма. Больше всего их намечено в Курской области -
18. А Саратовская стала лидером относительно мероприятий по обеспечению
равных возможностей для детей, которые нуждаются в особой заботе
государства (51). Также к планированию в рамках "Десятилетия
детства" активно подошли в Ханты-Мансийском автономном округе, отметила Окунева.
Результаты
мониторинга партийцев будут предоставлены в Министерство труда России.
Также единороссы направят в ведомство предложение предоставить регионам
типовые рекомендации по разработке планов "Десятилетия детства".
План
основных мероприятий на ближайшие два года в рамках "Десятилетия
детства" был утвержден правительством России в июле этого года. В него
вошли 19 предложений, разработанных партийным проектом "ЕР" "Крепкая
семья" вместе с рабочей группой Минтруда. Глава кабмина Дмитрий Медведев
подчеркнул, что собственные планы, основанные на федеральном, должны
появиться у всех регионов.