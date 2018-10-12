Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг чувствуют себя хорошо. На всякий случай они пробыли всю ночь под наблюдением медиков.

Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг чувствуют себя хорошо. На всякий случай они пробыли всю ночь под наблюдением медиков.Информагентства со ссылкой на свои источники сообщают, что основная версия аварии — нештатное отделение бокового блока первой ступени. После аварии спускаемый аппарат отделился от других отсеков корабля "Союз" и вернулся на Землю по баллистической траектории. Это первое за 35 лет нештатное происшествие с ракетами такого типа, напоминает телеканал "Россия 24".