Финансировал террористическую деятельность? Сотрудники регионального отделения ФСБ задержали выходца из стран Центрально-Азиатского региона.

Финансировал террористическую деятельность? Сотрудники регионального отделения ФСБ задержали выходца из стран Центрально-Азиатского региона. По версии следствия, гражданин, радикальный исламист, решил поддержать единомышленников рублём. Нашёл сообщника в сети "Интернет" и вместе с ним разработал механизм поступления, перевода и получения средств. Деньги переводили на нужды Исламского государства, которое, к слову, запрещено на территории Российской Федерации. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело. По данной статье, наказание может достигать пожизненного лишения свободы.