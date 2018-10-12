Чемпион мира по футболу сборная Франции с трудом ушла от домашнего поражения в товарищеской игре с командой Исландии. Встреча в Генгаме завершилась вничью 2:2.

Чемпион мира по футболу сборная Франции с трудом ушла от домашнего поражения в товарищеской игре с командой Исландии. Встреча в Генгаме завершилась вничью 2:2.На 30 минуте северянам удалась контратака, которую точным ударом завершил Биркир Бьярнасон. Во втором тайме сборная Исландии уже вела 2:0 после гола Кари Арнасона. Время шло, а счет оставался в силе. Назревала сенсация.Но исландцы сами упустили победу. На 86 минуте защитник Хольмар Эйлоффсон отбил мяч в свои ворота. А в уже добавленное время Рагнар Сигурдссон сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Килиан Мбаппе реализовал пенальти и спас французов от домашнего поражения.Испанцы в Кардиффе разгромили бронзовых призеров чемпионата Европы команду Уэльса. Еще до перерыва сборная Испании забила три мяча. Дубль на счету Пако Алькасера, еще один гол провел Серхио Рамос. После перерыва вернувшийся в команду Марк Бартра забил четвертый мяч. Незадолго до финального свистка Сэм Воукс отыграл один гол.Соперники россиян по Лиге наций турки сыграли вничью с командой Боснии и Герцеговины 0:0. Аргентинцы без Лионеля Месси разгромили в гостях борную Ирака 4:0. Сборная Колумбии также на выезде победила команду США 4:2. Мексиканцы дома оказались сильнее сборной Коста-Рики 3:2.