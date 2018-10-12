Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести справедливое наказание. Но при этом надо учесть, что спортсмены сделали много хорошего для российского футбола, считает Валерий Газзаев.

Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести справедливоенаказание. Но при этом надо учесть, что спортсмены сделали много хорошего дляроссийского футбола, считает Валерий Газзаев.Общественность жаждет крови – Кокорина и Мамаева предлагаютпосадить на 7 лет. Поступок спортсменов, конечно, сильно ударил по репутациироссийского футбола – но и так жестко обойтись с ними нельзя, уверен бывшийтренер московского ЦСКА."Я считаю, что общественность перебрала с жесткостью,их буквально уничтожали. Спортсмены должны понести справедливое наказание.Читал, некоторые предлагают посадить на 7 лет, все желают крови. До этогонельзя доходить", – заявил Газзаев. Он призывает россиян вспомнить о том, что хорошего сделали спортсмены для российского футбола.Когда четверо или пятеро бьют одного – это, конечно, немужской поступок. Однако наказание должен определить суд. Кокорина и Мамаеваобвиняют по серьезной статье 213, части 2. Она предусматривает не тольколишение свободы на срок до 7 лет, но и штраф в размере годового оклада.Экс-тренер армейцев считает, что это самое подходящее наказание для дебоширов."Я всегда был сторонником больших штрафных санкций. И уменя всегда был порядок в команде. И тут то же самое. Та же статья 213предусматривает штрафные санкции в размере годового оклада. Как их наказать? Даони уже наказаны. И то, как восприняло это общественное мнение , это уже больно",– цитирует Газзаева .Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроилидраку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказалисьчиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом поголове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компанияизбила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее угостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой.Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего"Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева. Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.Как напомнил Валерий Газзаев, штрафные санкции предусмотреныи в клубном контракте. Команды также накажут хулиганов за ущерб, нанесенныйрепутации клуба.