Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести справедливое
наказание. Но при этом надо учесть, что спортсмены сделали много хорошего для
российского футбола, считает Валерий Газзаев.
Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести справедливое
наказание. Но при этом надо учесть, что спортсмены сделали много хорошего для
российского футбола, считает Валерий Газзаев.
Общественность жаждет крови – Кокорина и Мамаева предлагают
посадить на 7 лет. Поступок спортсменов, конечно, сильно ударил по репутации
российского футбола – но и так жестко обойтись с ними нельзя, уверен бывший
тренер московского ЦСКА.
"Я считаю, что общественность перебрала с жесткостью,
их буквально уничтожали. Спортсмены должны понести справедливое наказание.
Читал, некоторые предлагают посадить на 7 лет, все желают крови. До этого
нельзя доходить", – заявил Газзаев. Он призывает россиян вспомнить о том, что хорошего сделали спортсмены для российского футбола.
Когда четверо или пятеро бьют одного – это, конечно, не
мужской поступок. Однако наказание должен определить суд. Кокорина и Мамаева
обвиняют по серьезной статье 213, части 2. Она предусматривает не только
лишение свободы на срок до 7 лет, но и штраф в размере годового оклада.
Экс-тренер армейцев считает, что это самое подходящее наказание для дебоширов.
"Я всегда был сторонником больших штрафных санкций. И у
меня всегда был порядок в команде. И тут то же самое. Та же статья 213
предусматривает штрафные санкции в размере годового оклада. Как их наказать? Да
они уже наказаны. И то, как восприняло это общественное мнение , это уже больно",
– цитирует Газзаева .
Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили
драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались
чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по
голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания
избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у
гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой
травмой.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего
"Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"
Павла Мамаева. Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.
Как напомнил Валерий Газзаев, штрафные санкции предусмотрены
и в клубном контракте. Команды также накажут хулиганов за ущерб, нанесенный
репутации клуба.