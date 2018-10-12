Собственники телепроекта “Дома-2” ломают голову над очередной проблемой. Власти Москвы собрались изъять еще одно здание, в котором проходят съемки шоу.

Собственники телепроекта “Дома-2” ломают голову над очередной проблемой. Власти Москвы собрались изъять еще одно здание, в котором проходят съемки шоу.Столичный департамент городского имущества распорядился забрать участок и расположенное на нем строение для государственных нужд. Нежилое здание площадью 72 квадратных метра расположено в Новой Москве, вблизи деревни Летово, принадлежит компании “ЕТК-Инвест”.Планируется, что на месте съемочной площадки “Дома-2” построят автомобильную дорогу Марьино – Саларьево. К слову, руководство телестройки пока эту информацию не комментирует. Об этом сообщают "РИА-Новости".Примечательно, что некоторое время назад градоначальники уже выселили “ЕТК-Инвест” с пяти объектов. Взамен обществу предоставили новый участок, аналогичный по площади."Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории: в 2005 году его даже включили в книгу рекордов Гиннеса. До апреля 2014 году съемки программы проходили на "Поляне-1" в деревне Лобаново в Подмосковье. Зрители знают это место как “Лобное”, на котором разворачиваются основные события реалити.К слову, руководству телестройки следует освободить участок до конца года, так как строительство трассы уже началось. Злопыхатели ликуют, они наедятся, что такими темпами гонимый властями "Дом-2" скоро закроют, мол, их ожидает незавидная участь – потеря аудитории и мрачный конец.