Собственники телепроекта “Дома-2” ломают голову над очередной проблемой. Власти Москвы собрались изъять еще одно здание, в котором проходят съемки шоу.
Собственники телепроекта “Дома-2” ломают голову над очередной проблемой. Власти Москвы собрались изъять еще одно здание, в котором проходят съемки шоу.
Столичный департамент городского имущества распорядился забрать участок и расположенное на нем строение для государственных нужд. Нежилое здание площадью 72 квадратных метра расположено в Новой Москве, вблизи деревни Летово, принадлежит компании “ЕТК-Инвест”.
Планируется, что на месте съемочной площадки “Дома-2” построят автомобильную дорогу Марьино – Саларьево. К слову, руководство телестройки пока эту информацию не комментирует. Об этом сообщают "РИА-Новости".
Примечательно, что некоторое время назад градоначальники уже выселили “ЕТК-Инвест” с пяти объектов. Взамен обществу предоставили новый участок, аналогичный по площади.
"Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории: в 2005 году его даже включили в книгу рекордов Гиннеса. До апреля 2014 году съемки программы проходили на "Поляне-1" в деревне Лобаново в Подмосковье. Зрители знают это место как “Лобное”, на котором разворачиваются основные события реалити.
К слову, руководству телестройки следует освободить участок до конца года, так как строительство трассы уже началось. Злопыхатели ликуют, они наедятся, что такими темпами гонимый властями "Дом-2" скоро закроют, мол, их ожидает незавидная участь – потеря аудитории и мрачный конец.