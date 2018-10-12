Кадровые перестановки. Сегодня стало известно об изменениях в команде губернатора и в региональном отделении партии «Единая Россия»

Сегодня губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение о назначении новых людей на должности главы комитета СМИ и председателя комитета по внутренней политике. С 12 октября комитет общественных связей и средств массовой информации возглавила Ольга Петрова. Она пришла на смену Ивану Чердаклиеву, который занимал эту должность в команде экс-главы региона Светланы Орловой. Ольга Петрова родилась во Владимире, филолог по образованию, работала на разных должностях в региональных СМИ и в Законодательном Собрании области. До назначения на должность в областной администрации трудилась во Владимирском областном суде, где выполняла обязанности пресс-секретаря.Ольга Петрова, председатель комитета общественных связей и СМИ областной администрации: "Назначена я на должность председателя комитета на переходный период. На переходный период рассматривается несколько кандидатур будущих председателей". - "Переходный период это?" - "Точно не дольше, чем 2-3 месяца. Я честно скажу, что я рассчитываю остаться в команде Владимира Владимировича. Если я смогу себя проявить и показать на должном уровне, полагаю, что он согласится меня оставить на должности пресс-секретаря".За взаимодействие Белого дома с органами федеральной гос. власти и органами местного самоуправления теперь будет отвечать Олег Леухин. Он занял должность председателя комитета внутренней политики. Стоит отметить, что он уже возглавлял данную структуру 4 года назад, однако затем лишился этой должности и покинул команду Светланы Орловой. И вот теперь Леухин возвращается и вновь занимает знакомый ему пост.Изменения произошли и в комитете по молодёжной политике. 12 октября стало последним рабочим днём для главы молодежного комитета Алисы Абрамовой. Кто займёт её место пока неизвестно.Изменения произошли и в региональном отделении партии "Единая Россия". Из-за перехода на работу в Совет Федераций Ольга Хохлова сложила с себя полномочия председателя. Её место занял руководитель региональных парламентариев Владимир Киселёв. Теперь он будет возглавлять областных "единороссов".Юрий Борисов, пресс-секретарь ВРО "Единая Россия": "Он в начале нулевых стоял у истоков создания партии Единая Россия во Владимирской области. В числе своих первоочередных задач Владимир Киселёв назвал повышение роли первичных местных отделений партии, работу по росту её рядов. Региональное отделение надеется на новый этап в своей истории, на новые победы, на новые достижения".