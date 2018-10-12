Миллиона лайков за несколько часов удостоился снимок британской певицы Риты Оры. Исполнительница позирует перед фотографом абсолютно голой.

Миллиона лайков за несколько часов удостоился снимокбританской певицы Риты Оры. Исполнительница позирует перед фотографом абсолютноголой.Фанаты Риты Оры в восторге. 27-летняя британская певицапродемонстрировала свое роскошное тело – прикрыв, конечно, при этом некоторыеего части. Из одежды на артистке – только красные перчатки.Откровенное фото было сделано для журнала Clash. Рита Орасопроводила снимок записью своей новой песни Let Me Love You.Впрочем, Рита Ора не стесняется своего тела и частодемонстрирует фанатам свою фигуру. Однако для этого она, как правило, выбираетоткровенные наряды, а не оголяется. К примеру, на одном из концертов певицавыступала в топе и латексных обнажающих ягодицы шортах.А в августе этого года, во время итальянских каникул,британская звезда решила позагорать без купальника. На яхте, недалеко отберега, певица избавилась от лишней одежды, а ее бойфренд с удовольствием помогсвоей избраннице. Пара внимательно рассматривала обнаженную грудь артистки ичто-то обсуждала. Исполнительница тут же попала в объективы вездесущих папарацци,которые не преминули порадовать фанатов Риты результатами своей охоты.