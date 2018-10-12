Миллиона лайков за несколько часов удостоился снимок
британской певицы Риты Оры. Исполнительница позирует перед фотографом абсолютно
голой.
Миллиона лайков за несколько часов удостоился снимок
британской певицы Риты Оры. Исполнительница позирует перед фотографом абсолютно
голой.
Фанаты Риты Оры в восторге. 27-летняя британская певица
продемонстрировала свое роскошное тело – прикрыв, конечно, при этом некоторые
его части. Из одежды на артистке – только красные перчатки.
Откровенное фото было сделано для журнала Clash. Рита Ора
сопроводила снимок записью своей новой песни Let Me Love You.
Впрочем, Рита Ора не стесняется своего тела и часто
демонстрирует фанатам свою фигуру. Однако для этого она, как правило, выбирает
откровенные наряды, а не оголяется. К примеру, на одном из концертов певица
выступала в топе и латексных обнажающих ягодицы шортах.
А в августе этого года, во время итальянских каникул,
британская звезда решила позагорать без купальника. На яхте, недалеко от
берега, певица избавилась от лишней одежды, а ее бойфренд с удовольствием помог
своей избраннице. Пара внимательно рассматривала обнаженную грудь артистки и
что-то обсуждала. Исполнительница тут же попала в объективы вездесущих папарацци,
которые не преминули порадовать фанатов Риты результатами своей охоты.