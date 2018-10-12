В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие в честь празднования 100-летнего юбилея кадровой службы...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие в честь празднования 100-летнего юбилея кадровой службы, на которое были приглашены сотрудники и ветераны подразделения.Сотрудники кадровых подразделений во все времена достойно выполняли возложенные на них задачи, добросовестно и качественно осуществляли свою деятельность с целью укрепления кадрового потенциала и сохранения профессионального ядра органов внутренних дел. Деятельности кадровых подразделений придается особое значение, ведь от работы с людьми зависит, прежде всего, эффективность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в целом.В торжественной обстановке заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поздравил работников и ветеранов кадрового аппарата со 100-летним юбилеем и поблагодарил за добросовестное исполнение служебных задач, принципиальность и ответственность, ежедневный кропотливый труд.«Вы с первых дней работаете с кандидатами и оказываете помощь в выборе подразделений для дальнейшего прохождения службы. Кроме того, заботитесь о семьях погибших сотрудников органов внутренних дел, инвалидов вследствие военной травмы, ветеранов внутренних дел. Уверен, что сотрудники кадровых служб и в дальнейшем будут показывать высокие результаты в служебной деятельности и приумножать богатое профессиональное наследие», – отметил Андрей Понорец.На церемонии награждения отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.В завершение мероприятия для присутствующих гостей была подготовлена концертная программа.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве