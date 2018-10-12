Кадровая служба является одной из основополагающих в системе МВД.

В этот день, 12 октября 1918 года, совместным решением Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была принята Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции, который впоследствии стал основой для создания и налаживания деятельности кадровых аппаратов в органах внутренних дел России. Этот документ описывал основные принципы комплектования, обучения и прохождения службы в милиции, способствовал формированию целостной системы кадрового обеспечения – от общего отдела глав милиции до канцелярий и столов личного состава в губернских и уездных органах.Сегодня кадровая служба является одной из основополагающих в системе МВД. На плечах службы лежат задачи по формированию высокопрофессионального, нравственно и психологически устойчивого личного состава, способного эффективно решать государственные задачи по обеспечению безопасности личности, выявлению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка, защите различных форм собственности.В структуру Управления по работе с личным составом регионального УМВД входят: отдел комплектования, прохождения службы и учета, инспекция по личному составу, отдел специальной боевой, физической подготовки и спорта, отдел воспитательной работы и морально-психологического обеспечения. В основе деятельности Управления – опыт предшествующих поколений Владимирской полиции, труд профессионалов своего дела.Служба уделяет большое внимание таким направлениям, как психологическое обеспечение работы с личным составом, профилактика нарушений дисциплины и законности.Начальник ОРЛС УМВД России по г.Владимиру полковник внутренней службы Елена Козлова: "На нас возложены сложные и ответственные задачи по отбору на службу, профессиональной подготовке и воспитанию сотрудников"За свою долгую историю кадровая служба претерпела множество преобразований. Менялись названия министерства, корректировались функции правоохранительных органов, но кадровый аппарат во все времена успешно выполнял свою главную задачу – формировать, обучать и воспитывать профессиональный кадровый корпус борцов с преступностью.В настоящее время кадровый аппарат УМВД России по городу Владимиру представляет собой сплоченный, работоспособный коллектив, который может оперативно решать стоящие перед ним задачи по комплектованию, обучению, воспитанию, повышению уровня профессиональной и служебно-боевой подготовки, а также психологическому обеспечению сотрудников органов внутренних дел.С 2013 года кадровую службу в УМВД России по городу Владимиру возглавляет полковник внутренней службы Елена Козлова. В ее подчинении функционируют отделения кадров, морально-психологического обеспечения и группа по служебно-боевой подготовке.- Служба кадров всецело посвящена работе с людьми. На нас возложены сложные и ответственные задачи по отбору на службу, профессиональной подготовке и воспитанию сотрудников, поддержанию здорового морально-психологического климата в коллективах. Кадровики – это первые, кто должен своевременно оказать помощь пострадавших на службе, поддержать и помочь оступившемуся сотруднику, способствовать решению не только служебных, но порой и личных проблем подчиненных.От наших профессиональных, грамотных действий зависит качество кадрового потенциала органов и подразделений внутренних дел, состояние дисциплины и законности, результаты оперативно-служебной деятельности каждого сотрудника и коллектива в целом.Мы с благодарностью вспоминаем о ветеранах службы и всегда с радостью встречаем их у себя в подразделении, ведь их большой профессиональный и жизненный опыт незаменим при воспитании новых поколений защитников правопорядка. В УМВД России по городу Владимиру создана ветеранская организация, с которой тесно взаимодействует кадровая служба. Совет ветеранов совместно с нашими кадровиками ведет работу по оказанию помощи малоимущим и одиноким пенсионерам, инвалидам вследствие военной травмы, членам семей погибших при исполнении служебного долга…В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам и ветеранам кадровой службы крепкого здоровья, твердости духа и стойкости в нелегких буднях, - говорит Елена Валерьевна.О сотрудниках кадрового подраздления ОМВД России по Суздальскому районуВ отделении по работе с личным составом ОМВД России по Суздальскому району прекрасно знают стоящие перед ними задачи, а также осознают, что в современной работе кадровика совсем не лишними будут наработки их предшественников. Потому-то с большим уважением относятся к ветеранам службы. Заметный след в деятельности местного отдела кадров оставила о себе Алевтина Ивановна Каткова. После школы трудовую деятельность начинала она на заводе во Владимире. В 1969 году ей предложили связать свою судьбу с милицией. В силовом ведомстве она отслужила 27 лет. Сначала занималась статистической деятельностью, а после окончания учебы во Владимирской специальной средней школе МВД была переведена на должность инструктора группы кадров. Проработала в этом подразделении двадцать лет. В отставку ушла в звании майора, подготовив отличную смену - дочь Елену Николаевну Викулову, которая в том же подразделении трудилась более 20 лет.Личный состав ОРЛС сегодня составляют всего четыре сотрудника, а задачи стоящие перед коллективом, довольно широки и значимы. Основная – комплектовать штат ОМВД надежными кандидатами. Для этой цели сотрудники ОРЛС активно сотрудничают с местным военкоматом и службой занятости, проводят в учебных заведениях профориентационные беседы… Желающие связать свою судьбу с МВД направляются на полугодовую учёбу в Центр профподготовки УМВД России по Владимирской области. А из числа уже начавших службу в ОМВД кадровики отбирают кандидатов на обучение в вузы системы МВД.Сотрудники ОРЛС на постоянной основе проводят с личным составом ОМВД занятия по физической и огневой подготовке. А ещё это подразделение издаёт приказы о принятии на службу, о награждении, о присвоении специальных званий, о командировке сотрудника, оформляет документы на получение пенсии, ведёт работу с ветеранами МВД, занимается ведомственным музеем… Особая и важная тема – организация соревнований по служебно-прикладным видам спорта и формирование команд для участия в первенстве УМВД.Уже немало лет успешно руководит ОРЛС Павел Геннадьевич Королев, который имеет высшее юридическое образование. В ОМВД он был принят на службу в 1992 году. В 2004 был назначен на должность инспектора отделения по работе с личным составом, а в 2011 возглавил его став ещё и помощником начальника ОМВД. Сфера его деятельности – комплектование личного состава, ведение всей документации, обучение сотрудников… На счету подполковника внутренней службы П.Г. Королева не один десяток поощрений. Многие из них получены за вклад в спортивные достижения ОМВД. Павел Геннадьевич занимается лыжным спортом, лёгкой атлетикой, футболом, волейболом. В ОМВД к ним прибавились ведомственные виды спорта (их около десятка), которые фигурируют в круглогодичной спартакиаде УМВД области. Команда суздальцев (Королев постоянно входит в её состав) неизменно на этих соревнованиях добивается высоких результатов. Кубки различного достоинства не помещаются в специальных шкафах, и последнее время уже начали занимать место в кабинетах руководителей подразделений…Органично влился в коллектив подразделения владимирец Кирилл Сергеевич Павлов. Он после армии поступил на службу в отдел вневедомственной охраны по г. Владимиру полицейским группы задержания. С 2017 года принят на должность специалиста направления профессиональной подготовки отделения работы с личным составом ОМВД России по Суздальскому району. В Суздаль он пришёл не только с определённым опытом практической работы, но и окончив заочно ВлГУ имени А.Г. и М.Г. Столетовых, где получил образование по направлению физической культуры и спорта. В ОМВД лейтенант внутренней службы занимается повышением квалификации личного состава, повышением служебной и боевой подготовки, формированием команд суздальских полицейских для выступлений на различных спортивных соревнованиях УМВД России по Владимирской области. Часто сам выступает в составе команды, демонстрируя товарищам по службе высокий уровень служебной и физической подготовки.Каждодневную работу, связанную главным образом с оформлением самых разных документов (по всем направлениям деятельности ОРЛС), аккуратно, профессионально и весьма оперативно проводят специалист по воспитательной работе майор внутренней службы Анна Васильевна Голева и специалист старший лейтенант внутренней службы Анастасия Владимировна Дрожжина. Обе отличаются исполнительностью, точностью выполнения задач. Анна Васильевна служит в отделении 10 лет, Анастасия Владимировна – вдвое меньше, но они очень органично дополняют друг друга и в связке, как говорится, трудятся весьма производительно.С мая прошлого года пятым сотрудником ОРЛС стала вольнонаёмный психолог Любовь Михайловна Ляпина, выпускница ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Она проводит социально-психологические исследования по изучению, анализу и оценке морально-психологического состояния личного состава, социально-психологического климата в ОМВД, стиля управления коллективом, а также работает с кандидатами на службу в ОМВД.Майор внутренней службы Елена Епифанова (г. Александров) :"Важно не только грамотно подобрать кандидатов на службу, но и найти общий язык с действующими сотрудниками"Майор внутренней службы Елена Епифанова работает в отделении по работе с личным составом ОМВД России по Александровскому району старшим специалистом (по воспитательной работе) группы морально-психологического обеспечения более 18 лет. На службу в органы внутренних дел пришла из школы, где работала учителем русского языка и литературы. Навыки, полученные в учебном учреждении, пригодились и на новой работе.- Если морально-психологическое состояние личного состава будет на неудовлетворительном уровне, то и основные функции, возложенные на полицию, в должной мере выполняться не будут. А основные задачи группы, где я прохожу службу, как раз на это и направлены, - говорит Елена Анатольевна. - Кроме того, именно мы контролируем процесс становления на службе молодых сотрудников, помогаем формированию и развитию у сотрудников комплекса гражданских, нравственных, духовных и иных профессионально значимых качеств личности. Считаю, что совместная работа группы морально - психологического обеспечения и других сотрудников отделения по работе с личным составом направлена на достижение надлежащего морально-психологического состояния личного состава, обеспечение благоприятного социально-психологического климата в служебных коллективах, позволяющих эффективно и качественно выполнить оперативно-служебные задачи. Это мне и нравится в своей работе.Самое сложное в данной профессии не только грамотно подобрать кандидатов на службу, но и найти общий язык с действующими сотрудниками, руководителями служб. Убедить их, что только профессионально подготовленный, психологически устойчивый, социально защищенный, морально удовлетворенный своим положением сотрудник способен на должном уровне выполнять поставленные перед ним задачи, - отмечает Елена Анатольевна.В канун юбилейной даты Елена Епифанова поздравляет всех ветеранов, а также действующих сотрудников кадровых подразделений с профессиональным праздником!Майор внутренней службы Мария Аверьянова: "Улыбка и юмор помогают на службе и в жизни"Для майора внутренней службы ОМВД России по Петушинскому району Марии Аверьяновой 17 лет службы, по ее словам, пролетели незаметно. О будущей профессии Мария впервые задумалась в старших классах. В школе любимым уроком была история, а в свободное время Маша увлекалась международным правом. После окончания школы без долгих раздумий она подала документы на юридический факультет и успешно закончила Покровский филиал Московского государственного педагогического университета им. М.А.Шолохова. Молодой специалист поступила на службу в органы внутренних дел в 2001 году на должность дознавателя Петушинского ОВД, затем два года трудилась инспектором ФМС, в настоящее майор Аверьянова - старший специалист направления кадров ОРЛС.Мария ответственно подходит ко всему, что делает. К каждому кандидату на службу у нее индивидуальный подход: она обращает внимание не только на его образование, поведение, но и пытается понять принципы, которыми руководствуется претендент, выбрав этот путь.- Чтобы из новичка получился специалист, нужно много работать, заниматься с ним, воспитывать, - говорит Мария.Радуется Мария Аверьянова пополнению не только на работе, но и в семье. Два года назад появился на свет ее младший сынок Ярослав. Старшему Артему- 13 лет.Свободное время Мария посвящает своей семье.- Я люблю и умею вкусно готовить, люблю создавать уют для своих близких. Мне нравится быть обычной мамой и женой, доброй и заботливой, - говорит Мария Аверьянова.Среди коллег майор Аверьянова обрела славу неунывающего оптимиста.- Улыбка и юмор помогают на службе и в жизни. Только так любые трудности будут по плечу! - считает Мария.Майор внутренней службы Мария Аверьянова и все сотрудники отделения по работе с личным составом ОМВД России по Петушинскому району поздравляют уважаемых ветеранов и действующих сотрудников с профессиональным праздником! Желают успехов и признания в такой важной работе, счастья и радости семьям и близким!Подполковник внутренней службы Татьяна Павлова (г. Юрьев-Польский): "Решительность и целеустремленность помогли состояться в профессии"С 2008 года отделением по работе с личным составом руководит подполковник внутренней службы Татьяна Николаевна Павлова. В ее подчинении - специалист группы кадров ОРЛС старший лейтенант полиции Наталья Александровна Ярошенко, психолог направления морально-психологического обеспечения капитан внутренней службы Павел Николаевич Егоров, инспектор группы кадров ОРЛС Надежда Васильевна Севастьянова.Служба Татьяны Николаевны в органах внутренних дел началась в 2001 году.После школы Татьяна Николаевна поступила в Юрьев - Польский педагогический колледж, по окончании которого получила профессию учителя начальных классов, затем продолжила обучение во Владимирском педагогическом университете, совмещая учебу с работой воспитателя детского сада.Татьяне Павловой свойственны решительность, целеустремленность в достижении поставленных задач. С той же решительностью она поменяла и направление своей трудовой деятельности, сменив профессию воспитателя на службу в органах внутренних дел. О сделанном когда-то выборе ни разу не пожалела.Подполковник внутренней службы не раз поощрялась благодарностями и почетными грамотами, награждена различными медалями и нагрудными знаками за службу в органах внутренних дел.В день службы Татьяна Павлова поздравляет всех своих коллег и ветеранов! Желает крепкого здоровья и надежного семейного тыла!Капитан внутренней службы Ольга Маркитанова (г. Кольчугино): "На сотрудников кадрового подразделения ложится непростая задача по отбору лучших кандидатов на службу в ОВД"Существует миф о том, что будни кадровиков понятны и просты. На самом деле всё иначе, ведь к обязанностям сотрудников отделения по работе с личным составом ОМВД России по Кольчугинскому району относятся не только изучение анкет и подбор кандидатов на ту или иную должность, но и сопровождение каждого сотрудника органов внутренних дел на протяжении всей службы. Этим и занимается на протяжении уже более 13 лет капитан внутренней службы Ольга Маркитанова.- Сотрудник полиции всегда на виду. Любой проступок, любое нарушение вызывает широкий общественный резонанс, именно поэтому особое внимание отделение по работе с личным составом уделяет вопросам индивидуально-воспитательной работы с сотрудниками и изучению нормативно-правовых документов, - говорит Ольга Маркитанова.Сейчас, как и раньше, на сотрудников кадрового подразделения ложится непростая задача по отбору лучших кандидатов. Ольга Маркитанова регулярно встречается с выпускниками кольчугинских школ, проводя для них экскурсии по музею и служебным помещениям Отдела. Ольга рассказывает подросткам о насыщенных трудовых буднях сотрудников ОВД, тем самым повышая интерес подрастающего поколения к профессии полицейского.- От того насколько профессионально сотрудники отделения по работе с личным составом будут выполнять свои обязанности, во многом зависит эффективность деятельности районного отдела полиции, - уверена Ольга Маркитанова.О сотрудниках кадровой службы ОМВД России по Судогодскому районуСотрудникам этой службы, как и любой другой правоохранительной, скучать не приходится. Круг обязанностей очень разнообразный. Это кадровое делопроизводство, учет трудового стажа, аттестации, присвоение званий, представления к награждению, подбор кадров, организация обучения, воинский учет, оформление пенсий, да и многое другое. Необходимо своевременно реагировать на изменения в законодательстве в области труда и прохождения службы. Важно ничего не упустить. Вэтой работе мелочей не бывает.Кадровик должен быть и психологом, и педагогом, и делопроизводителем, и бухгалтером и управленцем, компетентным в вопросах юриспруденции. Коллектив отделения по работе с личным составом ОМВД России по Судогодскому району обладает всеми этими навыками.Подполковник внутренней службы Герасимов Сергей Анатольеви по образованию юрист. Службу в органах внутренних дел проходит с ноября 1995 года, а с января 2014 года возглавляет отделение по работе с личным составом. Прошел путь от «рядового» до руководителя, знает все тонкости службы не понаслышке. Накопленный опыт, настойчивость помогают ему в служебной деятельности.Профессиональной подготовкой сотрудников занимается капитан внутренней службы Барабошкина Ольга Юрьевна.. На службе в полиции - с февраля 2004 года. За эти годы трудилась в паспортно-визовой службе, в службе участковых уполномоченных полиции, в дознании. Коммуникабельность, умение сотрудницы легко ориентироваться в сложной обстановке были замечены руководством ОРЛС и с марта 2011 года по сегодняшний день Ольга Юрьевна успешно служит в коллективе кадровиков.Сотрудникам ОРЛС приходится работать с большим количеством информации, служебной документацией, личными документами сотрудников. Здесь требуется усидчивость и внимательность. Этих качеств не занимать капитану внутренней службы Климовой Жанне Евгеньевне, психологу группы кадров ОРЛС,. На службе в органах внутренних дел Жанна Евгеньевна с декабря 2002 года. Начала свою профессиональную деятельность в ОМВД в должности психолога и трудится в ОРЛС по сегодняшний день.Работа кадровика заключается в постоянном общении с людьми. При подборе кандидатов на службу, во время беседы, сотрудник кадровой службы должен понять подходит ли человек для службы в органах внутренних дел. Ведь каждый человек со своим характером, привычками, настроением. И вот тут главное не ошибиться специалисту по кадрам Рязановой Любови Сергеевне, которая отвечает за данное направление. Педагогическое образование, большой опыт работы в кадровой службе, профессиональные навыки, личные качества помогают ей достойно исполнять служебные обязанности.С сентября 2016 года в должности психолога ОРЛС трудится Шумилова Ольга Алексеевна. Она всегда доброжелательна, тактична, поэтому сотрудники ОМВД охотно участвуют в проведении психологических мероприятий.Сегодняшняя успешная деятельность отделения по работе с личным составом ОМВД России по Судогодскому району была бы невозможна без его прежних руководителей. На протяжении одиннадцати лет отделение возглавляла полковник внутренней службы Козлова Елена Валерьевна, которая сегодня является начальником ОРЛС УМВД России по городу Владимиру. Активно участвует в работе с действующими сотрудниками и пенсионерами подполковник внутренней службы в отставке Липатова Наталья Павловна, ветеран кадровой службы, - председатель Совета ветеранов ОМВД России по Судогодскому району, которая всегда полна идей и является настоящим примером оптимизмом и энтузиазма для действующих сотрудников.Работа кадровика сложная, но интересная. «Невыполнимых задач не бывает» – вот девиз сотрудников отделения по работе с личным составом ОМВД России по Судогодскому району, которые поздравляют всех коллег с профессиональным праздником!О подполковнике внутренней службы в отставке Обряднове Андрее Михайловиче (г. Вязники)Более 10 лет кадровым подразделением ОМВД России по Вязниковскому району руководил подполковник внутренней службы в отставке Обряднов Андрей Михайлович. Он начал службу в органах внутренних дел в должности начальника отряда ФКУ ИК – 4 УФСИН России по Владимирской области. В 2005 году был переведен на должность заместителя командира отдельной роты патрульно-постовой службы милиции ОВД г. округа Вязники. В 2007 году назначен на должность заместителя начальника ОВД по Вязниковскому району – начальника отдела кадров.С августа 2011 года по февраль 2012 года Андрей Михайлович находился в служебной командировке в Чеченской республике, где в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, лично принимал участие в проведении специальных операций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым формированиям, ликвидации их опорных пунктов и баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также по предотвращению диверсионно-террористических актов. Наряду с этим умело организовал мероприятия морально – психологического обеспечения при проведении контртеррористической операции, осуществлял систематический контроль за морально – психологическим состоянием личного состава.Без преувеличения, он знал все тонкости работы кадрового подразделения. Андрея Михайловича отличают большой практический опыт и профессионализм, тактичность, смекалка, чувство юмора и творческий подход к делу.Под его руководством активно велась работа по комплектованию служб и подразделений отдела, профессиональная подготовка и воспитательная работа. Андрею Михайловичу удалось создать работоспособный коллектив, который и сегодня продолжает выполнять стоящие перед ним задачи на высоком уровне.В профессиональный праздник Андрея Михайлович и все сотрудники ОРЛС ОМВД России по Вязниковскому району желают коллегам и ветеранам службы отличного настроения, здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!