Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в следственный
изолятор №2 – известный как Бутырка. Футболисты чувствуют себя хорошо, всем
обеспечены, а Мамаев даже уже получил передачу.
Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в следственный
изолятор №2 – известный как Бутырка. Футболисты чувствуют себя хорошо, всем
обеспечены, а Мамаев даже уже получил передачу.
Спортсмены-дебоширы пока размещены в карантинных камерах.
Они останутся здесь, пока не пройдут все необходимые обследования и поговорят с
психологом. Все эти процедуры займут дней 10, после чего футболистов переведут
в камеры, сообщили в столичном управлении ФСИН.
"При поступлении их осмотрел медицинский работник. Они
обеспечены всем необходимым, и у каждого имеется индивидуальное спальное место",-
рассказал сотрудник ведомства агентству РИА Новости. По его словам, обвиняемые находятся в разных
камерах, в дальнейшем их также планируется разместить отдельно друг от
друга.
Арестанты обеспечены всем необходимым: спальным местом и
средствами гигиены. Спортсменов уже осмотрел медицинский работник. А Павел
Мамаев уже получил передачу.
Звезды футбола утром 8 октября избили водителя ведущей
Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у гостиницы "Пекин".
Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже компания устроила
драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались
чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по
голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали на 48 часов,
позже суд постановил арестовать их на 2 месяца. Им грозит от 3 до 7 лет
заключения, следствие продолжается.
Как пишет Life.ru, заключенные хвалят
тюремную еду "Бутырки". "Баланда хорошая. Если голодны,
приходите, вас бесплатно накормят",
– такие отзывы оставляют постояльцы СИЗО в Сети. В камерах есть
телевизор, холодильник и кровати.