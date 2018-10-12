Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в следственный изолятор №2 – известный как Бутырка. Футболисты чувствуют себя хорошо, всем обеспечены, а Мамаев даже уже получил передачу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в следственныйизолятор №2 – известный как Бутырка. Футболисты чувствуют себя хорошо, всемобеспечены, а Мамаев даже уже получил передачу.Спортсмены-дебоширы пока размещены в карантинных камерах.Они останутся здесь, пока не пройдут все необходимые обследования и поговорят спсихологом. Все эти процедуры займут дней 10, после чего футболистов переведутв камеры, сообщили в столичном управлении ФСИН."При поступлении их осмотрел медицинский работник. Ониобеспечены всем необходимым, и у каждого имеется индивидуальное спальное место",-рассказал сотрудник ведомства агентству РИА Новости. По его словам, обвиняемые находятся в разныхкамерах​​​, в дальнейшем их также планируется разместить отдельно друг отдруга.Арестанты обеспечены всем необходимым: спальным местом исредствами гигиены. Спортсменов уже осмотрел медицинский работник. А ПавелМамаев уже получил передачу.Звезды футбола утром 8 октября избили водителя ведущейПервого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у гостиницы "Пекин".Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже компания устроиладраку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказалисьчиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом поголове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали на 48 часов,позже суд постановил арестовать их на 2 месяца. Им грозит от 3 до 7 летзаключения, следствие продолжается.Как пишет Life.ru, заключенные хваляттюремную еду "Бутырки". "Баланда хорошая. Если голодны,приходите, вас бесплатно накормят",– такие отзывы оставляют постояльцы СИЗО в Сети. В камерах естьтелевизор, холодильник и кровати.