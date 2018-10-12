Стало известно, какой станет предстоящая зима. В Гидрометцентре рассказали, какой выдастся погода на Новый год.

Стало известно, какой станет предстоящаязима. В Гидрометцентре рассказали, какой выдастся погода на Новый год.Экстремальнохолодным зимние месяцы быть не должны. Погода в новогоднююночь в Москве будет комфортной и снежной."Зима, попредварительным прогнозам, не будет суровой", – цитирует и.о. директораГидрометцентра Дмитрия Киктева ТАСС. При этом он добавил, что до конца годатемпература будет около и выше климатической нормы.Киктев подчеркнул, чтодолгосрочный точный прогноз сделать сложно. Ведь экстремальные явления виднытолько на короткий период времени.Представитель Гидрометцентраотметил, что пугать суровой зимой жителей столицы сейчас нет оснований. Покаможно говорить лишь об общих тенденциях.Что касается снега, тут, по мнению синоптиков, все относительно предсказуемо. По их прогнозам, первых снежинокможно ожидать уже в конце октября. Предварительно, погода на Новый год обещаетпорадовать россиян.Напомним, новогодниеканикулы продлятся с 30декабря по 8 января 2019 года. Россияне уже сейчасзадумываются, чем занять себя в дни новогодних каникул.