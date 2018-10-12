Стало известно, какой станет предстоящая
зима. В Гидрометцентре рассказали, какой выдастся погода на Новый год.
Стало известно, какой станет предстоящая
зима. В Гидрометцентре рассказали, какой выдастся погода на Новый год.
Экстремально
холодным зимние месяцы быть не должны. Погода в новогоднюю
ночь в Москве будет комфортной и снежной.
"Зима, по
предварительным прогнозам, не будет суровой", – цитирует и.о. директора
Гидрометцентра Дмитрия Киктева ТАСС. При этом он добавил, что до конца года
температура будет около и выше климатической нормы.
Киктев подчеркнул, что
долгосрочный точный прогноз сделать сложно. Ведь экстремальные явления видны
только на короткий период времени.
Представитель Гидрометцентра
отметил, что пугать суровой зимой жителей столицы сейчас нет оснований. Пока
можно говорить лишь об общих тенденциях.
Что касается снега, тут, по мнению синоптиков, все относительно предсказуемо. По их прогнозам, первых снежинок
можно ожидать уже в конце октября. Предварительно, погода на Новый год обещает
порадовать россиян.
Напомним, новогодние
каникулы продлятся с 30
декабря по 8 января 2019 года. Россияне уже сейчас
задумываются, чем занять себя в дни новогодних каникул.