Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на теплоходе, пришвартованном в порту Ростова-на-Дону, в каюте капитана был обнаружен сейф. В нем находились 50 тысяч долларов США , которые капитан контрабандой провез через границу. Возбуждено уголовное дело.

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении капитана теплохода, который незаконно перевозил через таможенную границу наличные денежные средства в крупном размереКак сообщает Южная транспортная прокуратура, в сентябре во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на теплоходе, пришвартованном в порту Ростова-на-Дону, в каюте капитана был обнаружен сейф.В нем находились денежные средства на общую сумму более 50 тысяч долларов США (около 3,3 миллиона рублей), которые не были задекларированы.Уголовное дело возбуждено по статье 200.1 УК РФ.