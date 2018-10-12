Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева. По словам бывшего начальника ОВД по району Перово, адвоката Евгения Харламова, дебоширы могут получить по три года тюрьмы.

НаканунеТверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита"Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Пословам бывшего начальника ОВД по району Перово, адвоката ЕвгенияХарламова, дебоширы могут получить по три года тюрьмы.Юристнапомнил, что Кокорина и Мамаева обвиняют по статье 213 "Хулиганство", атакже по 116-й – "Побои". По словам адвоката, по первой футболистымогут получить до семи лет лишения свободы. Что касается второй статьи,то она предполагает заключение на срок до двух лет, уточнил Харламов.Приэтом в отношении 116-й статьи юрист отметил, что если преступлениенебольшой тяжести, к примеру, побои, то наказание в виде изоляциичеловека от общества не применяется. Если, конечно, подсудимый непытался скрыться."Авот статья 213 часть вторая – это уже тяжкий состав. Вот по этойстатье, если будет такое же давление или внешний фактор, они могутгодика три получить", – сказал адвокат в эфире .Напомним,Александр Кокорин и Павел Мамаев накануне были арестованы Тверскимсудом столицы до 8 декабря. Ближайшие пару месяцев они проведут в спецблокеследственного изолятора "Бутырка". 8 октября буйная парочка участвоваласразу в двух потасовках в Москве. Они избили водителя ведущей Первогоканала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также чиновника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.Следствиеполагает, что в драке также участвовал младший брат Александра КокоринаКирилл. Молодой человек, в свою очередь, настаивает, что инициаторомпотасовки стал чиновник. Якобы Пак обиделся на сравнение его сисполнителем известной песни "Гангнам стайл" и "обматерил" пьяных шутников.Насуде Мамаев отчаянно валил всю вину на своего друга Кокорина. По словамфутболиста "Краснодара", на записи из кофейни видно, что именноАлександр полез в драку, а Павел подошел после, сообщает Telegram-канал Mash.