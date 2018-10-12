Накануне
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего Зенита
Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева. По
словам бывшего начальника ОВД по району Перово, адвоката Евгения
Харламова, дебоширы могут получить по три года тюрьмы.
Накануне
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита"
Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По
словам бывшего начальника ОВД по району Перово, адвоката Евгения
Харламова, дебоширы могут получить по три года тюрьмы.
Юрист
напомнил, что Кокорина и Мамаева обвиняют по статье 213 "Хулиганство", а
также по 116-й – "Побои". По словам адвоката, по первой футболисты
могут получить до семи лет лишения свободы. Что касается второй статьи,
то она предполагает заключение на срок до двух лет, уточнил Харламов.
При
этом в отношении 116-й статьи юрист отметил, что если преступление
небольшой тяжести, к примеру, побои, то наказание в виде изоляции
человека от общества не применяется. Если, конечно, подсудимый не
пытался скрыться.
"А
вот статья 213 часть вторая – это уже тяжкий состав. Вот по этой
статье, если будет такое же давление или внешний фактор, они могут
годика три получить", – сказал адвокат в эфире .
Напомним,
Александр Кокорин и Павел Мамаев накануне были арестованы Тверским
судом столицы до 8 декабря. Ближайшие пару месяцев они проведут в спецблоке
следственного изолятора "Бутырка". 8 октября буйная парочка участвовала
сразу в двух потасовках в Москве. Они избили водителя ведущей Первого
канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также чиновника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Следствие
полагает, что в драке также участвовал младший брат Александра Кокорина
Кирилл. Молодой человек, в свою очередь, настаивает, что инициатором
потасовки стал чиновник. Якобы Пак обиделся на сравнение его с
исполнителем известной песни "Гангнам стайл" и "обматерил" пьяных шутников.
На
суде Мамаев отчаянно валил всю вину на своего друга Кокорина. По словам
футболиста "Краснодара", на записи из кофейни видно, что именно
Александр полез в драку, а Павел подошел после, сообщает Telegram-канал Mash.