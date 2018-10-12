Работу потеряют около 120 человек, в основном водители и кондукторы

Работу потеряют около 120 человек, в основном водители и кондукторыВсе работники владимирского перевозчика «БигАвтоТранс» получат уведомления о сокращении. Об этом «Зебре ТВ» рассказал генеральный директор компании Дмитрий Биганов.По его словам, работу потеряют около 120 человек, в основном водители и кондукторы. Их уволят по сокращению, то есть со всеми необходимыми по закону выплатами.Все работники получат точно такую же зарплату, как и в другие месяцы, не только оклад, из-за которого сотрудники устроили забастовку, но и премиальные деньги.В работу компании вмешалась Государственная трудовая инспекция, в которую обратились водители и кондукторы с заявлением о том, что их трудовые права нарушаются.Руководитель ведомства Марина Матвеева устроила личную встречу с Дмитрием Бигановым.«В ходе встречи была достигнута договоренность об урегулировании конфликта с работниками и выплате им причитающихся премиальных сумм. Срок выплаты – 12.10.2018 г. В настоящее время в ООО «БигАвтоТранс плюс» проводятся надзорно-контрольные мероприятия и исследуются документы организации. Данная ситуация находится на контроле Гострудинспекции».