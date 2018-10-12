Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что работники расположенных в пригороде Хабаровска автозаправок смогли сколотить с использованием компьютерного вируса состояние в более чем 10 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что работники расположенных в пригороде Хабаровска автозаправок смогли сколотить с использованием компьютерного вируса состояние в более чем 10 миллионов рублей.Как было установлено, работники АЗС использовала в системах управления колонками автозаправочных станций вирус, который обеспечивал недолив порядка 5 процентов от оплаченного топлива, передает ТАСС. Похищенный таким образом бензин и другие нефтепродукты продавались сторонним лицам. При этом на время проведения внутренних проверок вирусную программу выключали.Сотрудниками полиции при участии бойцов Росгвардии задержаны 13 подозреваемых в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере").В ходе обысков было изъято свыше 10 миллионов рублей, средства в иностранной валюте, а также оборудование, с помощью которого устанавливалась вредоносная программа.