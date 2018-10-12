Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев назвал непосредственную причину крушения Союза МС-10. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение с одним из боковых элементов

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал непосредственную причину крушения "Союза МС-10". При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение с одним из боковых элементов."Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени", — добавил Сергей Крикалев.При этом исполнительный директор "Роскосмоса" подчеркнул, что окончательных версий космического "кораблекрушения" нет. Госкомиссия по выяснению причин аварийного запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" приступила к работе, заявил Крикалев в прямом эфире телеканала "Россия 24".Результаты должны стать известны до 20 октября. Госкомиссия предварительно установила, что дренажно-предохранительный клапан бака окислителя был неисправен. При открытии этого клапана истекающий газ уводит боковой блок от центрального. Но клапан не сработал.Пилотируемый корабль "Союз МС-10" стартовал с Гагаринского старта космодрома Байконур 11 октября. На его борту на МКС должны были отправиться Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Для них обоих этот полет должен был стать вторым. Но полет был прерван.Однако на 165 секунде сработала система аварийного спасения. Экипаж приземлился в спасательной капсуле в 25 километрах от Джезказгана. Хейг и Овчинин были обследованы медиками. Утром 12 октября они прибыли в Звездный городок.Полеты всех ракет "Союз" приостановлены. Авария ракеты — первое за 35 лет происшествие с носителями такого типа.