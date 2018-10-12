Полузащитник молодежной сборной Швеции Кристиан Рубио Сиводедов может продолжить карьеру в российской премьер-лиги. Сразу три клуба РПЛ проявляют интерес к 20-летнему футболисту.

Полузащитник молодежной сборной Швеции Кристиан Рубио Сиводедов может продолжить карьеру в российской премьер-лиги. Сразу три клуба РПЛ проявляют интерес к 20-летнему футболисту.По сообщения шведского радио, сразу три российских клуба следят за Кристианом Рубио, выступающим за "Сундсваль". Кристин играет за молодежную сборную Швеции, но может получить российский паспорт. Мать футболиста — русская, отец – кубинец. Сам же Кристиан родился в шведском Сундсвале.Кристиан Рубио Сиводедов в 16 лет дебютировал за столичный "Юргодерден", а через год получил приглашение в немецкий "Шальке". Однако заиграть в Германии он не смог, и вернулся в Швецию, где выступает за "Сундсваль". Шведский чемпионат близится к завершению, и в межсезонье "Сундсваль" может продать талантливого футболиста.