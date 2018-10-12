Обладатель премии Эмми Джеймс Эмсвиллер погиб во время работы над лентой Ты мой друг. 61-летний мужчина сорвался с балкона, куда вышел на перекур.

Обладатель премии"Эмми" Джеймс Эмсвиллер погиб во время работы над лентой "Ты мойдруг". 61-летний мужчина сорвался с балкона, куда вышел на перекур.Трагедия произошла в округе Аллехени, штатПенсильвания (США). После падению знаменитость в критическом состоянии экстреннодоставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти его жизнь: он полученныхтравм Эмсвиллер скончался.В настоящее времяполиция проводит расследование случившегося. Съемки фильма приостановлены,передает портал Pittsburgh.cbslocal.com.Отметим, что специалистпо звуку Джеймс Эмсвиллер сталобладателем премия "Эмми" в 2015 году. Награду он получил за работу вкиноленте "Бесси" (Bessie). Картина повествует о жизни звезды блюза Бесси Смит.Эмсвиллер также принимал участие в создании таких фильмов, как "Мстители","Джек Ричер" и "Виноваты звезды".Подобные нелепые и страшные трагедии случаются по всему миру. Напомним,ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело послегибели 50-летнего актера на съемках телесериала "Смерш". ЧПпроизошло в Ярославской области.Во время репетиции массовой сцены сражений в городе Тутаев актерполучил роковой удар в висок. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам неудалось спасти ему жизнь.