Обладатель премии
Эмми Джеймс Эмсвиллер погиб во время работы над лентой Ты мой
друг. 61-летний мужчина сорвался с балкона, куда вышел на перекур.
Обладатель премии
"Эмми" Джеймс Эмсвиллер погиб во время работы над лентой "Ты мой
друг". 61-летний мужчина сорвался с балкона, куда вышел на перекур.
Трагедия произошла в округе Аллехени, штат
Пенсильвания (США). После падению знаменитость в критическом состоянии экстренно
доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти его жизнь: он полученных
травм Эмсвиллер скончался.
В настоящее время
полиция проводит расследование случившегося. Съемки фильма приостановлены,
передает портал Pittsburgh.cbslocal.com.
Отметим, что специалист
по звуку Джеймс Эмсвиллер стал
обладателем премия "Эмми" в 2015 году. Награду он получил за работу в
киноленте "Бесси" (Bessie). Картина повествует о жизни звезды блюза Бесси Смит.
Эмсвиллер также принимал участие в создании таких фильмов, как "Мстители",
"Джек Ричер" и "Виноваты звезды".
Подобные нелепые и страшные трагедии случаются по всему миру. Напомним,
ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после
гибели 50-летнего актера на съемках телесериала "Смерш". ЧП
произошло в Ярославской области.
Во время репетиции массовой сцены сражений в городе Тутаев актер
получил роковой удар в висок. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не
удалось спасти ему жизнь.