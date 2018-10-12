Президенты двух государства побывали на V российско-белорусском региональном форуме. После завершения официальных мероприятий они уделили
несколько часов неформальному общению.
Президенты двух государства побывали на V российско-белорусском региональном форуме. После завершения официальных мероприятий они уделили
несколько часов неформальному общению.
Владимир Путин вместе
с белорусским коллегой посетили малую родину Александра Лукашенко. Они побывали
в агрогородке Александрия Шкловского района.
Главы государств осмотрели дом, где
рос белорусский лидер. Затем Лукашенко
устроил Путину экскурсию по деревне, а потом побывали у Трофимова родника,
который в свое время обустроил дед президента – плотник Трофим.
Президенты попили воды из источника,
которая считается целебной. Также
Лукашенко угостил Путина национальными
блюдами из печи – картофельными драниками и блинами, сообщает официальный сайт президента Белоруссии.
Во время поездки Владимир Путин и Александр Лукашенко передвигались на автомобиле ГАЗ-69 60-х годов
выпуска. Управлял им белорусский лидер.
Отметим, помимо глав
России и Белоруссии в V российско-белорусском региональном форуме приняли участие
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель президента
России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил
Бабич, министр финансов Антон Силуанов и другие.
Как писали Dni.Ru, перед началом переговоров с Александром Лукашенко Путин
пошутил о строительстве атомной электростанции в Белоруссии. По словам главы государства, Москва реализует этот проект себе
в убыток. "Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную
электростанцию вам строим", – отметил президент России.