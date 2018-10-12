Президенты двух государства побывали на V российско-белорусском региональном форуме. После завершения официальных мероприятий они уделили несколько часов неформальному общению.

Президенты двух государства побывали на V российско-белорусском региональном форуме. После завершения официальных мероприятий они уделилинесколько часов неформальному общению.Владимир Путин вместес белорусским коллегой посетили малую родину Александра Лукашенко. Они побывалив агрогородке Александрия Шкловского района.Главы государств осмотрели дом, гдерос белорусский лидер. Затем Лукашенкоустроил Путину экскурсию по деревне, а потом побывали у Трофимова родника,который в свое время обустроил дед президента – плотник Трофим.Президенты попили воды из источника,которая считается целебной. ТакжеЛукашенко угостил Путина национальнымиблюдами из печи – картофельными драниками и блинами, сообщает официальный сайт президента Белоруссии.Во время поездки Владимир Путин и Александр Лукашенко передвигались на автомобиле ГАЗ-69 60-х годоввыпуска. Управлял им белорусский лидер.Отметим, помимо главРоссии и Белоруссии в V российско-белорусском региональном форуме приняли участиепредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель президентаРоссии по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией МихаилБабич, министр финансов Антон Силуанов и другие.Как писали Dni.Ru, перед началом переговоров с Александром Лукашенко Путинпошутил о строительстве атомной электростанции в Белоруссии. По словам главы государства, Москва реализует этот проект себев убыток. "Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомнуюэлектростанцию вам строим", – отметил президент России.