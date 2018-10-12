Новость о том, что Примадонна ходит в дешевые супермаркеты для простых смертных, взорвала Интернет. Одни люди считают, что певица – такой же человек и не обязана есть золотыми ложками и всегда окружать себя роскошью да слугами. Другие глумятся, что-де певица приходит в магазины для бедных на экскурсию. Третьи же уверены, что королева пиара, коей без сомнения является артистка, заранее все спланировала и рассчитала, зная, какая шумиха начнется.

Новость о том, что Примадонна ходит в дешевые супермаркеты для простых смертных, взорвала Интернет. Одни люди считают, что певица – такой же человек и не обязана есть золотыми ложками и всегда окружать себя роскошью да слугами. Другие глумятся, что-де певица приходит в магазины для бедных на экскурсию. Третьи же уверены, что королева пиара, коей без сомнения является артистка, заранее все спланировала и рассчитала, зная, какая шумиха начнется.Внимательные пользователи обратили внимание, что Пугачева появилась в супермаркете в часы, когда там действовала специальная скидка для пенсионеров. Примадонна прознала, что на все напитки и продукты с 9 до 13 часов по предъявлению социальной карты москвича действует скидка 10 процентов. Кроме того, по средам в этом магазине полагается еще и скидка и за посещение с детьми. Поэтому сын Гарри оказался в тележке для продуктов не случайно.Аллу Борисовну можно понять – она уже давно на заслуженном отдыхе. Получает в районе 50 тысяч в месяц (с учетом доплаты мэра Москвы за звание "Народная артистка" и пособия "Ликвидатору аварии на ЧАЭС"). А ведь, как писал Чехов в "Чайке", "есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись".Максим Галкин поспели оправдаться за шопинг жены в магазине, где обычно отовариваются малоимущие граждане, а работают продавцы из азиатских республик. "От цены на товар разве напрямую зависит его свежесть и качество? Вы никогда не покупали плохие продукты в дорогих магазинах и хорошие в доступных? По‑моему, это снобизм избегать недорогих магазинов", – заверил юморист.Очевидно, что "ловить хайп" Пугачеву научил пятый муж. Мол, Алла, надо быть ближе к народу, на носу юбилей, так что стоит напомнить о себе. Накануне 65-летия ты же ходила в ГУМ есть мороженое, где заодно с простым народом сняла кадры для фильма о себе. Теперь же, перед 70-летием, только ленивый на напишет о твоем походе в магазин, даже если ты там ничего и не купишь, тем более, что у нас от еды трещат холодильники в замке.