Скончалась мама Ларисы Гузеевой Альбина Андреевна. Она боролась с тяжелым заболеванием.

Скончалась мама Ларисы Гузеевой Альбина Андреевна. Она боролась с тяжелым заболеванием."Прощай. ты навсегда в моем сердце (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)", – написала в соцсети дочь Гузеевой Ольга, приложив к посту трогательный снимок.На фотографии девушка держит руку бабушки. Снимок сделан у кровати больной. Комментарии к данному посту Ольга закрыла.Отметим, что у 59-летней Гузеевой с мамой очень близкие отношения. В 1997 году знаменитость забрала родственницу к себе в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости знатно потрепала ей нервы.