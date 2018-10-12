Первый участник Международного медицинского центра в Сколково – филиал израильской клиники Хадасса – принял более 100 пациентов за месяц работы. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Первый участник Международного медицинского центра в Сколково – филиализраильской клиники "Хадасса" – принял более 100 пациентов за месяцработы. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, после выхода на полную мощность специалисты "Хадассы" смогут принимать около 100 тысяч пациентов в год. Хуснуллин напомнил, что первый корпус израильской клиники – диагностический – открыл свои двери для пациентов в сентябре этого года.В рамках второй очереди проекта в медкластере появится госпиталь по лечению онкологических заболеваний. Завершить строительство терапевтического корпуса планируется в 2021 году.Также на стадии проектирования находится корпус "Умного госпиталя будущего" Bundang.Проект реализуется совместно с Министерством здравоохранения ЮжнойКореи. Планируется, что двери для пациентов он распахнет в 2022 году.Медицинские услуги в "умном госпитале" смогут получить около 26 тысяччеловек в год.Тогда же в "Сколково" может появиться Центр французской медицины. По словам Марата Хуснуллина,оператором клиники, возможно, будет Университетский госпиталь Страсбурга. Площадь Центра составит 15 тысяч квадратных метров.Медицинскийкластер в Сколково – это долгоиграющий проект. В течение 10-15 лет наего огромной территории – 450 тысяч квадратных метров – планируетсяразместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении заболеваний всамых разных сферах – онкология, кардиология, неврология, ортопедия,травматология и других.Москвичамдля получения разнообразных медицинских услуг больше не придетсявыезжать за границу. При этом технологии, которые будут использоваться вСколково, станут внедряться в повседневную практику столичногоздравоохранения."Здесьсозданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшеготрансферта технологий в московские клиники", – сказал мэр столицы СергейСобянин.