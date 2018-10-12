Первая леди США отреагировала на слухи о семейных отношениях. Из-за сплетен об адюльтере американского президента она решила, что нельзя больше молчать.

Перваяледи США отреагировала на слухи о семейных отношениях. Из-за сплетен обадюльтере американского президента она решила, что нельзя больше молчать.Меланьязаявила, что измены ее мужа – всего лишь слухи. По ее мнению, СМИ нарочнораспространяют их в погоне за скандалами.Также супруга главы государства добавила, что у нее есть болееважные задачи, на которых она должна сосредоточиться, передает ABC. "У нас все хорошо... Я очень сильнаяженщина, я знаю, каковы мои приоритеты", – заключила первая леди США.Отметим,не перестают ходить слухи о том, что Меланья находится на грани развода сосвоим супругом. Как писали Dni.Ru, в феврале 2018 года первая леди США приехала насессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказаласьлететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.Напомним, ранее сообщалось, что в 2006-2010 годах у Дональда Трампабыли отношения с другой женщиной – порнозвездой СтормиДэниелс. Выяснилось, что перед началом президентской гонки адвокат американскоголидера заплатил бывшей возлюбленной магната 130 тысяч долларов за молчание.Меланья и ДональдТрамп сочетались узами брака 22 января 2005 года. В 2006 году у них родился сынБэррон. Согласно информации СМИ, Трамп начал изменять жене именно послерождения ребенка.