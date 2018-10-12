Первая
леди США отреагировала на слухи о семейных отношениях. Из-за сплетен об
адюльтере американского президента она решила, что нельзя больше молчать.
Первая
леди США отреагировала на слухи о семейных отношениях. Из-за сплетен об
адюльтере американского президента она решила, что нельзя больше молчать.
Меланья
заявила, что измены ее мужа – всего лишь слухи. По ее мнению, СМИ нарочно
распространяют их в погоне за скандалами.
Также супруга главы государства добавила, что у нее есть более
важные задачи, на которых она должна сосредоточиться, передает ABC. "У нас все хорошо... Я очень сильная
женщина, я знаю, каковы мои приоритеты", – заключила первая леди США.
Отметим,
не перестают ходить слухи о том, что Меланья находится на грани развода со
своим супругом. Как писали Dni.Ru, в феврале 2018 года первая леди США приехала на
сессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась
лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2006-2010 годах у Дональда Трампа
были отношения с другой женщиной – порнозвездой Сторми
Дэниелс. Выяснилось, что перед началом президентской гонки адвокат американского
лидера заплатил бывшей возлюбленной магната 130 тысяч долларов за молчание.
Меланья и Дональд
Трамп сочетались узами брака 22 января 2005 года. В 2006 году у них родился сын
Бэррон. Согласно информации СМИ, Трамп начал изменять жене именно после
рождения ребенка.