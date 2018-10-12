Между Кельном и Франкфуртом разорвано на два дня железнодорожное сообщение. Движение поездов перекрыто после пожара в одном из вагонов междугороднего экспресса Deutsche Bahn.

Между Кельном и Франкфуртом разорвано на два дня железнодорожное сообщение. Движение поездов перекрыто после пожара в одном из вагонов междугороднего экспресса Deutsche Bahn.Пожар возник утром 12 октября. Из состава были эвакуированы более 500 пассажиров, сообщает РИА Новости. Полиция прогнозирует, что движение будет восстановлено через два дня.