Губернатор Саратовской области уволил министра занятости, труда и миграции. По словам Валерия Радаева, причиной отстранения Натальи Соколовой от должности стало ее пренебрежение темами, жизненно важными для людей.

Губернатор Саратовской области уволил министра занятости,труда и миграции. По словам Валерия Радаева, причиной отстранения НатальиСоколовой от должности стало ее пренебрежение темами, жизненно важными длялюдей.С чиновниками, которые забывают о своей ответственностиперед людьми, церемониться в Саратовской области не будут, пообещал ВалерийРадаев. "К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматьсясамые жесткие", – заявил губернатор.Скандал разгорелся после того, как в Сеть попало видео сзаписью спора между Соколовой и депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко.Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить месяц. Чиновницавыразила мнение, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно "дляминимальных физиологических потребностей".Прожиточный минимум в Саратовской области во втором квартале2018 года составляет 8707 рублей на душу населения, 7176 рублей дляпенсионеров, 9354 рубля – для трудоспособного населения, 9022 рубля – длядетей.А Соколова на совещании предложила повысить прожиточныйминимум на 288 рублей. Ее оппоненты потребовали повышения хотябы на 500 рублей. Но министр в ответ заявила,что она смогла бы питаться на прожиточный минимум,так как 20 лет не ест мясо. Она уверена, что натакие деньги каждый россиянин может организовать для себясбалансированное, диетическое питание. Заодно станет моложе, красивееи стройнее.Однако когда самой Соколовой предложили подтведить словапримером, министр отказалась. Выяснилось, что ей "не позволяет статус".Оказалось, что министру необходимо сохранять подвижность и работоспособность,напоминает РИА Новости.