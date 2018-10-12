В Сети появились слухи о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Поводом для пересудов стали интригующие слова актера о свободе и стремлении двигаться только вперед.

В Сети появились слухи о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Поводом для пересудов стали интригующие слова актера о свободе и стремлении двигаться только вперед.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гела Месхи опубликовал свою фотографию, на которой изображен стоящим под струями дождя, и коротко ее подписал так: "Свобода и только вперед". Публикация заинтриговала некоторых подписчиков Гелы. Они предположили, что таким образом актер дал понять, что расстался с женой, актрисой Екатериной Климовой. "Подпись для семейного человека противоречивая", "Вы с Екатериной расстались?" – спросили у артиста фанаты.Интересно, что Гела Месхи отреагировал на вопросы. Однако его ответ вряд ли успокоил или внес хоть какую-то ясность в умы заинтригованных, взволновавшихся поклонников. "Свобода это значит свобода", – написал молодой актер. Далее распространяться о своей личной жизни Месхи, к неудовольствию любопытствующих подписчиков, не стал.Отметим, что сейчас Екатерина Климова занята в съемках фильма "По законам военного времени". На своей страничке в стой же социальной сети. в Stories актриса выложила видео из Таганрога, которое сделала в перерыве между съемками. А еще Екатерина снялась в очередном сезоне сериала "Молодежка". От работы актриса осталась под приятным впечатлением. "Спасибо всем и каждому! Я попала в семью замечательных и талантливых людей. Буду очень скучать по вам". – написала Екатерина.Напомним, Гела Месхи и Екатерина Климова состоят в официальном браке уже три года. У них растет общая дочь Изабелла, которая родилась в сентябре 2015 года.