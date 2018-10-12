Мастер автосервиса решил прокатиться на чужом автомобиле, но не справился с управлением и совершил наезд на другой автомобиль...

Полицейские ОМВД России по Рязанскому району задержали 22-летнего жителя Подмосковья по подозрению в неправомерном завладении автомобилем.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась москвичка с заявлением о неправомерном завладении ее автомобилем. Потерпевшая рассказала, что отогнала свою иномарку, стоимостью свыше 1 млн рублей, в автосервис на Рязанском проспекте для подготовки к продаже. Позже она узнала, что ее автомобиль попал в ДТП.Полицейскими установлено, что мастер автосервиса решил прокатиться на чужом автомобиле, но не справился с управлением и совершил наезд на другой автомобиль. После инцидента работник автомастерской скрылся и на связь не выходил. Сотрудники уголовного розыска и Отдельной роты ППСП ОМВД России по Рязанскому району задержали подозреваемого, когда он вновь появился в автосервисе на Рязанском проспекте.Сумма ущерба от действий подозреваемого устанавливается.Дознанием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18