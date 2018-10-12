Пенсионерка сообщила, что после посещения банка не обнаружила банковскую карту, которую положила в карман...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 39-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже денежных средств с банковской карты у пенсионерки.В полицию от 66-летней женщины поступило сообщение о том, что после посещения банка она не обнаружила банковскую карту, которую положила в карман. Через некоторое время ей на мобильный телефон поступило смс-уведомление о списании денежных средств. Материальный ущерб составил около 480 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий приезжий.Установлено, что злоумышленник подсмотрел пин-код от банковской карты пожилой женщины и, воспользовавшись моментом, похитил карту, после чего скрылся. Затем снял денежные средства в банкомате и потратил их по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39