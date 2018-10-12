Супруга полузащитника Краснодара Павла Мамаева, которого после двух драк в центре Москвы отправили в СИЗО на два месяца, пожаловалась на шантаж со стороны незнакомца, угрожающего выложить в сеть компрометирующее ее видео эротического содержания.

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которого после двух драк в центре Москвы отправили в СИЗО на два месяца, пожаловалась на шантаж со стороны незнакомца, угрожающего выложить в сеть компрометирующее ее видео эротического содержания. Переписку со злоумышленником Алана Мамаева выложила на своей странице в Instagram."Я включу все мои ресурсы, чтобы вы сгнили. А их у меня очень много. Надо было просто закинуть денег и я бы стал другом и оберегал! … Короче если завтра не закинешь денег я начинаю полномасштабную акцию", — пригрозил поздним вечером в четверг собеседник жены футболиста, с которым клуб намерен разорвать контракт.К тому моменту еще не было вынесено решение о заключении Мамаева под стражу, вслед за Александром Кокориным и его 19-летним братом Кириллом."Видео старое, снимал бывший муж. Оно было у меня на почте, и я его удалила. Я очень не хочу, чтобы оно появилось в сети. Я никого не убивала, ничего такого там нет, просто есть вещи, которое для кого-то нормальные, а для меня — нет", — пояснила Мамаева.По ее словам, она уже получила несколько угроз физической расправы, а потому боится выходить на улицу. При этом в полицию, как сообщили "Комсомольской правде — Кубань" в краевом главке, мать троих детей не обращалась, а потому никаких действий со стороны стражей предпринято не было.Передавать деньги незнакомцу Алана отказалась, сославшись на то, что ей "еще самой жить надо". По данным телеграм-канала "Мутко против", семья Мамаевых в ближайшее время может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, поскольку по контракту футболист должен будет выплатить клубу "Краснодар" 30 миллионов евро в случае расторжения договора из-за дисциплинарных взысканий.