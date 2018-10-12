Певица Любовь Успенская души не чает в своем питомце – йоркширском терьере Фрэнки Джуниоре – младшем. Милый песик путешествует вместе со звездой, спит с ней в одной кровати, и как выяснилось, курит одну сигарету на двоих.

Певица Любовь Успенская души не чает в своем питомце – йоркширском терьере Фрэнки Джуниоре – младшем. Милый песик путешествует вместе со звездой, спит с ней в одной кровати, и как выяснилось, курит одну сигарету на двоих.В своем Instagram Успенская опубликовала забавный видеоролик. В кадре певица расположилась в зале ожидания аэропорта. Звезда курит электронную сигарету, а на коленях у нее ласкается Фрэнки Джуниор, облаченный в бежевый комбинезон.Песик с любовью вылизывает лицо певицы, а потом переключается на девайс для курения – начинает хватать его зубами. Успенскую очень позабавило поведение животного. Она набрала в легкие немного дыма и выдохнула его прямо в нос животному. Судя по всему, собака не в первый раз “накуривается” с хозяйкой, так как на дым она никак не отреагировала.Отметим, что Фрэнки Джуниор постоянно находится с хозяйкой. Любовь берет любимца даже на гастроли. По словам артистки, кобельку нравится “тусоваться и путешествовать”, ведь для него главное, чтобы “мама была рядом”.К слову, собачьей жизни терьера Успенской можно только позавидовать. Например, ест пес исключительно органическую курятину, которую привозят на заказ из Австрии. Звезда и ее помощники возят еду для питомца в специальном холодильнике. Успенская берет на гастроли повара, который готовит Фрэнки завтрак, обед и ужин.Заметим, что в доме у артистки созданы все условия для роскошного существования кобелька. У него есть собственная комната с огромной кроватью и гардеробом, в котором сложено несметное количество нарядов от известных дизайнеров. Также спальня собаки оборудована собственной уборной. Там малыша моют, чистят ему зубы, делают прически.