В расположенном в северном мексиканском штате Нуэво-Леон городе Монтеррей в результате частичного обрушения строящегося здания погибли пять человек, еще 13 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также сообщается о шести пострадавших.

В расположенном в северном мексиканском штате Нуэво-Леон городе Монтеррей в результате частичного обрушения строящегося здания погибли пять человек, еще 13 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также сообщается о шести пострадавших.На месте чрезвычайного происшествия идут поисково-спасательные работы, передает ТАСС. Информация о причинах случившегося пока не обнародована.