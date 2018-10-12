Окончательных версий инцидента с ракетой Союз-ФГ пока нет. Однако непосредственной причиной аварии стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней аппарата, заявили в Роскосмосе.

Окончательных версий инцидента с ракетой "Союз-ФГ"пока нет. Однако непосредственной причиной аварии стало столкновение элементовпри разделении первой и второй ступеней аппарата, заявили в Роскосмосе.Первопричину возникновения нештатной ситуации во времястарта "Союза" еще предстоит выяснить. До этого запуски такихносителей прекращены, МКС даже может быть переведена в режим консервации."Окончательных версий нет, но понятна непосредственнаяпричина. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение.Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушениенижней части второй ступени", – заявил исполнительный директор Роскосмосапо пилотируемым программам Сергей Крикалев.По словам Крикалева, ракета в результате прекратиланормальный полет, но автоматика отработала штатно. Он подчеркнул, что системаспасения сработала на "отлично". При спуске российский космонавт АлексейОвчинин и американский астронавт Ник Хейг испытывали перегрузки около 7g. Однако, по словамдиректора Роскосмоса, это не критично – так как на тренировках и ежегодныхмедосмотрах космонавты привыкают к восьмикратным перегрузкам.Крикалев подчеркнул, что все полеты на ракетах этого классадолжны быть разрешены только после того, как будут установлены причины аварии.Полет экипажа, который сейчас работает на МКС, будет продлен на несколько дней.При худшем сценарии станцию ждет консервация."Теоретически МКС может остаться без экипажа.Предусмотрен такой режим, как беспилотный. Мы будем делать все возможное, чтобыэтого не допустить, потому что станция сделана для пилотируемых полетов",– отметил директор Роскосмоса. Крикалев подчеркнул, что процедура консервациистанции предусмотрена. Однако она нежелательна, и в Роскосмосе сделают все,чтобы избежать такого развития событий, передает RT.