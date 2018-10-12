Опубликована предсмертная записка обвиненного в педофилии актера Михаила Фатеева. Версия о самоубийстве подтверждается.

Опубликована предсмертная записка обвиненного в педофилии актераМихаила Фатеева. Версия о самоубийстве подтверждается.Сообщения о самоубийстве Фатеева появились 11 октября.Актера, известного зрителям по сериалу "Глухарь", задержали поподозрению в совращении подростка. Текст предсмертной записки Михаила публикуеттелеграм-канал 112."В моей смерти соседа а так же сотрудников иадминистрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. Написано безфизического и психологического давления", – написал актер (орфография ипунктуация сохранена – Прим. ред).Напомним, 3 октября Михаил Фатеев был задержан за совращение14-летнего мальчика. По данным следствия, артист вел интимную переписку сребенком и направлял ему порнографические изображения. Кроме того, он предлагалнесовершеннолетнему встретиться и продолжить общение.9 октября актера доставили в СИЗО "Пресня", онсодержался в одной из так называемых карантинных. 11 октября Михаила Фатееванашли без сознания в камере, реанимировать его не удалось.Михаил Фатеев снимался в российских фильмах и сериалах. Более всего отечественному зрителю он запомнился по фильмам "Глухарь", "На углу у Патриарших" и "Марш Турецкого".Версия о насильственном характере смерти Фатеева не рассматривалась.Сосед Михаила заявил, что спал, когда все произошло. В камере они находилисьвдвоем. Как сообщили сотрудники СИЗО, слова сокамерника подтверждаются записямис камер видеонаблюдения.