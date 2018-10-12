Опубликована предсмертная записка обвиненного в педофилии актера
Михаила Фатеева. Версия о самоубийстве подтверждается.
Опубликована предсмертная записка обвиненного в педофилии актера
Михаила Фатеева. Версия о самоубийстве подтверждается.
Сообщения о самоубийстве Фатеева появились 11 октября.
Актера, известного зрителям по сериалу "Глухарь", задержали по
подозрению в совращении подростка. Текст предсмертной записки Михаила публикует
телеграм-канал 112.
"В моей смерти соседа а так же сотрудников и
администрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. Написано без
физического и психологического давления", – написал актер (орфография и
пунктуация сохранена – Прим. ред).
Напомним, 3 октября Михаил Фатеев был задержан за совращение
14-летнего мальчика. По данным следствия, артист вел интимную переписку с
ребенком и направлял ему порнографические изображения. Кроме того, он предлагал
несовершеннолетнему встретиться и продолжить общение.
9 октября актера доставили в СИЗО "Пресня", он
содержался в одной из так называемых карантинных. 11 октября Михаила Фатеева
нашли без сознания в камере, реанимировать его не удалось.
Михаил Фатеев снимался в российских фильмах и сериалах. Более всего отечественному зрителю он запомнился по фильмам "Глухарь", "На углу у Патриарших" и "Марш Турецкого".
Версия о насильственном характере смерти Фатеева не рассматривалась.
Сосед Михаила заявил, что спал, когда все произошло. В камере они находились
вдвоем. Как сообщили сотрудники СИЗО, слова сокамерника подтверждаются записями
с камер видеонаблюдения.