Российский хоккеист Александр Овечкин принял участие в массовой драке, которая произошла во время игры Нью-Джерси Девилз – Вашингтон Кэпиталз. Видеоролик был опубликован в официальном твиттер-аккаунте NBC Sports Capitals.

Российский хоккеист Александр Овечкин принял участие в массовой драке, которая произошла во время игры "Нью-Джерси Девилз" – "Вашингтон Кэпиталз". Видеоролик был опубликован в официальном твиттер-аккаунте NBC Sports Capitals.На записи видно, что потасовка началась с конфликта между игроками Евгением Кузнецовым и Дэймоном Северсоном. Овечкин попытался разнять их, когда на него напал хоккеист Майлз Вуд. Однако Александру удалось быстро успокоить американского спортсмена.Забавный факт: два года назад Вуд брал у обладатель Кубка Стэнли автограф.Матч завершился счетом 6:0 в пользу "Нью-Джерси Девилз".