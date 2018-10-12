В семье подростка часто возникали конфликты из-за смартфона
В семье подростка часто возникали конфликты из-за смартфона
Появились подробности трагедии, которая произошла на железной дороге в Коврове. 9 октября пассажирский поезд сбил 16-летнюю девушку.
Старший инспектор группы ПДН Владимирского ЛО МВД России на транспорте Василина Попова рассказала, что в семье подростка часто возникали конфликты из-за смартфона. Школьница пропадала в соцсетях, а родители были против этого.
Предположительно, в день происшествия они отобрали и спрятали телефон. Но девочка его нашла и сбежала из дома. Всю ночь она не отвечала родителям ни на СМС, ни на звонки. А утром они узнали о ее гибели.
Машинист того поезда рассказал, что заметив человека, он применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.