В семье подростка часто возникали конфликты из-за смартфона

В семье подростка часто возникали конфликты из-за смартфонаПоявились подробности трагедии, которая произошла на железной дороге в Коврове. 9 октября пассажирский поезд сбил 16-летнюю девушку.Старший инспектор группы ПДН Владимирского ЛО МВД России на транспорте Василина Попова рассказала, что в семье подростка часто возникали конфликты из-за смартфона. Школьница пропадала в соцсетях, а родители были против этого.Предположительно, в день происшествия они отобрали и спрятали телефон. Но девочка его нашла и сбежала из дома. Всю ночь она не отвечала родителям ни на СМС, ни на звонки. А утром они узнали о ее гибели.Машинист того поезда рассказал, что заметив человека, он применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.