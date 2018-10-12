Заявительница перечислила на расчетный счет фирмы более 2,5 млн рублей, поверив, что инвестирует деньги в успешные коммерческие проекты...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве поступило заявление от 70-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что увидела рекламные объявления о том, что компания обеспечивает инвестирование заемных денежных средств в успешные коммерческие проекты. При этом инвесторам обещали доход от вложенной суммы. Заявительница перечислила на расчетный счет фирмы принадлежащие ей денежные средства в размере более 2,5 млн рублей. Впоследствии руководитель компании и неустановленные соучастники сообщали женщине заведомо ложные сведения о выполнении своих обязательств. Однако по истечении указанного в договоре срока денежные средства ей не вернули. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина, являвшийся руководителем организации. Выяснилось, что получив возможность распоряжаться денежными средствами заявительницы, задержанный и его сообщники денежные средства не инвестировали, а распорядились ими по своему усмотрению.Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60