Злоумышленники выследили, что мужчина стоит в очереди на перевод денежных средств, а затем обманным путем, прибегнув к инсценировке, забрали у него деньги...

«Оперативники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Чертаново Северное задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о мошенничестве. Как рассказал потерпевший, он стоял в очереди в одно из финансовых учреждений, когда неизвестный мужчина предложил ему выйти на улицу. Там новый знакомый обнаружил на асфальте денежную купюру и предложил поделить находку поровну. Впоследствии к ним подошел неизвестный мужчина и заявил, что это он потерял деньги, и в ходе общения обманным путем завладел денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, после чего новый знакомый и неизвестный скрылись. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Чертаново Северное задержали подозреваемых. Ими оказались 53 и 61-летний жители столицы, один из которых ранее судим. У них была обнаружена и изъята часть похищенного. Как выяснилось, злоумышленники выследили, что мужчина стоит в очереди на перевод денежных средств, а затем обманным путем, прибегнув к инсценировке, забрали у него деньги.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22