Петр Порошенко заявил о готовности отразить агрессию России на Азовском море. Президент побывал в войсках и поднял дух солдат и офицеров воинственными заявлениями.

Петр Порошенко заявил о готовности отразить агрессию Россиина Азовском море. Президент побывал в войсках и поднял дух солдат и офицероввоинственными заявлениями.Украинский лидер продолжает мечтать о войне с Россией.Порошенко проинспектировал военные ученияна побережье Азовского моря и отчитался о готовности войск держать оборону."Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морскогонаправления на Азове", – написал президент у себя в Facebook.В Донецкой и Запорожской областях Украины проходяттрехдневные тактико-специальные учения ВМС во взаимодействии с другими воинскими формированиями. Солдаты и офицеры отрабатывают действия по обороне побережья Азовского моря в случае высадки морского десанта противника, сообщаетЕсли предположить, что на Украину кто-то нападет с моря, то,скорее всего, бой будет длиться недолго. В прошлом месяце в Азовском море российскиекорабли сопровождали украинские катера, которые шли из Черного моря в портМариуполь.В Киеве проход своих кораблей под Крымским мостом воспринялине иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостьюсообщил в Twitter, что его корабли вышли в Азовское море и в перспективе станутчастью новой военно-морской базы.В соцсетях поисково-спасательное судно "Донбасс" иморской буксир "Корец" назвали металлоломом и ржавыми корытами. "Донбасс",когда-то служивший плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, абуксир "Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.