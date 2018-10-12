Петр Порошенко заявил о готовности отразить агрессию России
на Азовском море. Президент побывал в войсках и поднял дух солдат и офицеров
воинственными заявлениями.
Петр Порошенко заявил о готовности отразить агрессию России
на Азовском море. Президент побывал в войсках и поднял дух солдат и офицеров
воинственными заявлениями.
Украинский лидер продолжает мечтать о войне с Россией.
Порошенко проинспектировал военные учения
на побережье Азовского моря и отчитался о готовности войск держать оборону.
"Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского
направления на Азове", – написал президент у себя в Facebook.
В Донецкой и Запорожской областях Украины проходят
трехдневные тактико-специальные учения ВМС во взаимодействии с другими воинскими формированиями. Солдаты и офицеры отрабатывают действия по обороне побережья Азовского моря в случае высадки морского десанта противника, сообщает
.
Если предположить, что на Украину кто-то нападет с моря, то,
скорее всего, бой будет длиться недолго. В прошлом месяце в Азовском море российские
корабли сопровождали украинские катера, которые шли из Черного моря в порт
Мариуполь.
В Киеве проход своих кораблей под Крымским мостом восприняли
не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостью
сообщил в Twitter, что его корабли вышли в Азовское море и в перспективе станут
частью новой военно-морской базы.
В соцсетях поисково-спасательное судно "Донбасс" и
морской буксир "Корец" назвали металлоломом и ржавыми корытами. "Донбасс",
когда-то служивший плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а
буксир "Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.